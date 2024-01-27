國際動漫節2/1登場！日本人氣聲優、偶像登台演出　5大亮點一次看

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木棉花，特別邀請超人氣動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》主角「利姆路・坦派斯特」的聲優「岡咲美保」小姐及擔任「朱菜」的聲優「千本木彩花」小姐來台，於動漫節期間在2/4、2/5帶來兩場聲優見面會。
曼迪，特地邀請《飆速宅男》人氣角色卷島裕介配音的聲優森久保祥太郎先生來台舉辦簽名會；元美，舉辦兩場活動，BUSHIROAD EXPO 2024 聲優見面會與BUSHIROAD EXPO 2024 新春特別活動。
🟡日本偶像、知名Vtuber
精彩表演動漫節登場，包括ATC邀請令和的模仿女王「Yoyoyo-chan」首度登台，她曾模仿米津玄師、Ado、Aimer、LiSA甚至是初音未來等超過30位女聲的「聲線」在網路引起迴響；台灣Vutber工作室「子午計畫」全體藝人演出，包含浠Mizuki、汐Seki、響Hibiki、澪Rei、橙Yuzumi、煌Kirali；未來少女舉辦紫月光簽名會。
鶴蘭音樂祭BlooD&ArT、Hikarii Music Project則找來共26組偶像歌手帶來精彩表演。
🟡知名漫畫家舉辦簽名會
台灣角川，邀請《是你讓我無法呼吸》日本漫畫家澄谷ゼニコ老師舉辦降臨台灣特別簽名會；台灣東販，第一場邀請到日本人氣經典名作《蟲師》作者—漆原友紀再度來台舉辦簽名會，第二場邀請《WIT STUDIO》總製作人中武哲也舉辦座談暨簽名會。
東立，第一場邀請家族療癒BL《野性風暴》系列作者黒井モリー老師，首場海外簽名會，第二場邀請新穎世界觀BL《舌尖誘發的戀情》作者百瀬あん老師，首場海外簽名會，第三場邀請知名國人原創漫畫家攜手登場！謬齡大叔、楊基政首次聯合簽名會，第四場邀請超人氣BL台漫《觸摸的練習契約》漫畫家MAE老師簽名會，第五場邀請紫曜日、大介超強搭檔《擁抱殺人鬼的輕吻》簽名會。
🟡《原神插畫集 Vol.2》2024台北國際動漫節首賣登場
開放世界冒險角色扮演遊戲《原神》，以豐富多元的神秘物種、個性鮮明的有趣角色，緊張刺激的戰鬥冒險等特色，受到全球各地玩家的熱烈喜愛與支持，台灣角川將於2/1(四)隆重推出繁體中文版《原神插畫集 Vol.2》隨書附贈特典，書籍本體為「典藏精裝本」搭配極具質感的「霧面PVC透明書盒」，書中收錄「雙面拉頁海報」，內容共分為三個章節〈角色印象〉、〈塵世之旅〉、〈慶典回憶〉，包括眾多超人氣角色的「人物立繪+衣裝」；各版本遊戲主視覺、活動＆角色預告等「官方宣傳圖」；情人節、春節、角色生日等「慶典賀圖」…豪華收錄了將近200幅充滿珍貴回憶的絕讚美圖，將於2024台北國際動漫節會場首賣登場！
🟡超夯作品周邊
日本館攤位上，將販售《我推的孩子》、《排球少年！！》、《BLUE LOCK 藍色監獄》、《東京卍復仇者》等多達7部當紅人氣作品的周邊，種類豐富，值得收藏！除此之外，近年在X(推特)上受全球粉絲愛戴、迅速竄紅的插畫家「Maniani」的相關周邊，也會在日本館攤位上舉辦首次的海外銷售。攤位上還會有限量的「Maniani」相關贈品，數量有限，別忘到日本館攤位索取。
🔵【2024台北國際動漫節】
活動時間：2023/2/1(四)~2/5(一) 10:00~18:00
活動地點：世貿一館（台北市信義路五段5號）