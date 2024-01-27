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彰化私聊10分鐘　蔡壁如台中跳青蛙舞邊喊「票投柯文哲」

▲蔡壁如致詞時開心跳起「青蛙舞」，邊喊「期待票投柯文哲、一定要票投柯文哲」。（圖／翻攝柯文哲YT，2024.01.27）
▲蔡壁如致詞時開心跳起「青蛙舞」，邊喊「期待票投柯文哲、一定要票投柯文哲」。（圖／翻攝柯文哲YT，2024.01.27）

記者顏幸如／台中報導

台灣民眾黨主席柯文哲與前立委蔡壁如今天終於一起吃尾牙，餐會後還私聊10分鐘。蔡壁如隨後到台中參加小草見面會，愉悅心情寫在臉上，致詞時不僅3度提及黨主席柯文哲，還在台上跳起「青蛙舞」，邊喊口號「期待票投柯文哲、一定要票投柯文哲」。柯文哲透露兩人私聊時，討論下一步中部該怎麼經營；對於蔡壁如是否回任中央委員，他表示最快要2月7日實體會議才會討論到。

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民眾黨24日在台北辦尾牙、多位網紅出席，蔡壁如卻事後才得知此事，話題延燒2日。黨主席柯文哲今（27）日中午出席中部6縣市的感恩餐會，與蔡壁如同坐主桌，兩人極少公開互動，但被媒體拍到全體大合照後，拉到一旁暢聊10分鐘左右。

蔡壁如隨後先離開，趕往「阿北森友會」台中場，市黨部主委江和樹要外界莫再見縫插針，強調「我們中午才一起吃飯，蔡壁如怎可能不來？」蔡壁如則說，自己一定要出席這場小草見面會，因為台下有非常多她的選舉志工，年紀最小的只有15歲，當初自己一個人被空投到海線，就是這些志工和幹部給她滿滿的愛，今天也從海線趕到大里加油打氣，她一直心懷感激。

▲台中市黨部主委江和樹（左）強調民眾黨很團結，外界莫要再見縫插針。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.27）
▲台中市黨部主委江和樹（左）強調民眾黨很團結，外界莫要再見縫插針。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.27）
蔡壁如2度引用柯文哲的話，指「柯主席說政治不外落實在生活每一天」，自己有幸擁有快樂選舉的團隊，和柯主席在台中選出這樣的好成績，不是靠她一個人、是共同努力而來，更要歸功於小草公民運動，人民有自主的獨立判斷、認同民眾黨，並相信社會與政治形態需要改變。

蔡壁如在台上示範志工教她的「青蛙舞」，強調選舉激情已過，接下來要歡樂在一起、將力量孕育起來「期待下一次」，說著說著示範起青蛙舞，邊跳邊喊口號「期待票投柯文哲、一定要票投柯文哲，這我一定會的！」

▲蔡壁如今天在彰化、台中二度與黨主席柯文哲同框。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.27）
▲蔡壁如今天在彰化、台中二度與黨主席柯文哲同框。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.27）
隨後到場的柯文哲，被問及在彰化和蔡壁如聊了什麼？他先回「很多啦！太多了要說哪部分？」接著表示「聊下一步台中要怎麼做，大家會交換意見」，算是給了答案。

接著被追問蔡壁如是否回歸黨的中央委員，柯文哲表示不分區立委是當然委員，8位新立委2月1日才上任，已定好2月7日開實體會議，要等新的中央委員會成立之後，才會討論中央委員的事。

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