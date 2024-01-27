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寒流最後追雪時機！明晨低溫「下探10度」　春節前再迎一波冷空氣

▲今（27）日入夜到明天清晨，北部、宜蘭仍寒冷，中南部局部空曠地區下探10度，3000公尺以上高山仍有降雪機率。（圖／記者陳明安攝）
▲今（27）日入夜到明天清晨，北部、宜蘭仍寒冷，中南部局部空曠地區下探10度，3000公尺以上高山仍有降雪機率。（圖／記者陳明安攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

入冬最猛寒流逐日減弱，已經進入最後尾聲，想要追雪的還有一天機會！今（27）日入夜到明天清晨，北部、宜蘭仍寒冷，中南部局部空曠地區下探攝氏10度，加上水氣配合，3000公尺以上高山仍有降雪機率，明（28）日北部山區、東部有雨，水氣影響到下週二，為接下來一週水氣最多的時刻，下週一起逐日回溫，部分地區高溫上看攝氏30度，不過春節到來前還有一波冷空氣、降溫。

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中央氣象署預報員表示，今明兩天寒流減弱，不過明天北部、宜蘭仍偏冷，其他地區早晚冷；週日中層水氣多，北部山區、東半部有局部段站與，北部平地、中南部山區零星降雨，水氣影響到下週二，北部降雨機會高，下週一、二北部、東半部、恆春半島短暫雨，其他地方多雲到晴。

水氣到下週三開始轉乾，不過下週四迎愣面東半部、恆春半島有局部短暫雨；下週五、下週六，水氣會增多，基隆北海岸、北部山區、東部、恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

今入夜到明晨還有一波降雪機會，由於華南水氣移出，3000公子以上高山還是攝氏0度以下，配合水氣通過，有機會下霰或下雪。

▲今（27）日入夜到明天清晨，北部、宜蘭仍寒冷，中南部局部空曠地區下探10度，3000公尺以上高山仍有降雪機率
▲今（27）日入夜到明天清晨，北部、宜蘭仍寒冷，中南部局部空曠地區下探10度，3000公尺以上高山仍有降雪機率。（圖／中央氣象屬）
氣溫方面，今明週末仍偏冷，北部、宜蘭約攝氏12度至15度，中南部入夜及清晨低溫攝氏13度至15度，局部空曠地區下探攝氏10度，不過白天高溫攝氏20度，需留意日夜溫差。

下週一環境轉東風，溫度逐日回升，下週一各地低溫攝氏15度上下，北部高溫有攝氏20度、中南部高溫攝氏25度，且溫度一天比一天更暖，下週二到週五，低溫攝氏15到17度，北部高溫近攝氏25度，中南部高溫超過攝氏20度，有機會達到高溫攝氏28度，內陸近山區局部地區高溫有機會接近攝氏30度。

春節前還有另一波降溫機會，不過由於長期預測變數多，實際冷空氣影響時間、強度都還要進一步觀察。

▲（圖／中央氣象署）
▲溫度逐日回升，下週一各地低溫攝氏15度上下，北部高溫有攝氏20度、中南部高溫攝氏25度，且溫度一天比一天更暖。（圖／中央氣象署）

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