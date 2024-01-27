MLB ／大谷翔平一心想見小球迷 見到「自由人」就問他兒子在哪裡
道奇隊打線中的巨砲「自由人」Freddie Freeman老婆今（27）日在個人社群平台上分享了趣味的小故事，稱未來的隊友大谷翔平在見到Freddie Freeman時，第一句話就是問他的小球迷「查理」在哪裡，查理是Freddie Freeman的其中一個兒子，並且在大谷翔平效力洛杉磯天使隊時，就是他的球迷。
記者林之越/綜合報導
日籍二刀流球星大谷翔平，在去年賽季後以7億美元（約新台幣219億）和洛杉磯道奇隊簽下10年合約，新賽季將和上季同樣都敲出39轟的Freddie Freeman、Mookie Betts組成可怕的打線核心。
Freddie Freeman老婆今（27）日在個人社群平台上，進行線上的問答時，當其中一個問題問道：「查理有見過大谷翔平了嗎？」她發出了先前查理和大谷翔平的合照表示：「他見過！但在他轉隊到道奇之後還沒有，而且大谷翔平在見到Freeman的第一句話，就是『查理在哪裡？』」顯見大谷翔平真的非常想要見到這位小粉絲。
有趣的是，先前有媒體報導，在2021年Freddie Freeman遭遇傷勢時，他的兒子「查理」曾對他說：「你要再努力一點，不然你不這樣做的話，我就無法在明星賽上見到塔提斯（Fernando Tatis Jr.）了。」但如今「查理」已改變心意，成為大谷翔平的粉絲。
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