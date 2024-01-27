PLG／林書豪因足底筋膜傷勢進傷兵！至少缺陣4場 IG發文解釋情況
新北國王籃球隊陣中後衛林書豪，近期遭受腳部傷勢困擾，經過醫院評估為左腳足底筋膜傷勢，今（27）日宣佈，林書豪確定將缺席接下來1月28日高雄17直播鋼鐵人、31日（東超）南韓首爾SK騎士、2月3日福爾摩沙夢想家3場客場賽事，以及2月6日對鋼鐵人的主場賽事。目前林書豪已進入PRP增生治療療程，歸期未定，農曆春節後待醫院評估，他本人也在社群網站上發文，表示將等到傷勢全好了之後才會回歸。
記者黃建霖/綜合報導
上季奪得年度洋將、年度第一隊的牧倫斯（Byron Mullens），同樣受到左腳足底筋膜傷勢所苦，本季只有10場賽事，將缺席農曆春節前以上賽事，後續狀況待醫院評估。
林書豪本季出賽13場，場均可得到23.3分6籃板5.3助攻，投籃命中率46.04%，三分球命中率48.65%，身為球隊主控的他，是團隊之中最重要的一員。
對於這次傷病，林書豪本人也感到遺憾，他在社群網站上表示：「傷病是運動的一環，挫折也是生命的一部分；昨天照MRI的結果確認是足底筋膜傷勢，導致我得休養一段時間、直到治療團隊評估可以健康地回到場上。一直以來我都不希望這樣的情況發生，因為每個球迷都是花自己辛苦工作賺的錢與跟珍貴的時間買票進場看我們的比賽，更不用說我永遠都希望自己能在場上與隊友們並肩作戰。」
「我知道現在我最該做好的，就是要讓自己能完全的復原才能盡快回到場上，這段期間不論會有多困難，我都會投入百分之百的全力在治療恢復上，並且全然地相信上帝的時間表、並降服於祂賜下的結果。當然也要繼續替新北國王加油。」林書豪如此寫道。