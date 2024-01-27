幻藍小熊出道半年登「紅白」！解鎖攻蛋成就 激動哽咽
自選秀節目《未來少女》出道的GENBLUE幻藍小熊，繼跨年夜挑戰台中水湳公園萬人戶外場地後，再獲除夕夜指標性節目-《2024超級巨星紅白藝能大賞》邀請而一舉登上台北小巨蛋，成軍僅半年的她們一次「解鎖」登紅白除夕夜及攻蛋雙成就。
記者吳雨婕／綜合報導
對於GENBLUE幻藍小熊來說，能站上紅白舞台陪歌迷守歲不僅是榮耀，解鎖攻蛋成就更像是天上掉下來的禮物版驚喜，更為她們在農曆年後的韓國出道行程注入一股強心針。而這群平均18歲的美眉們得知能踏上小巨蛋這個夢想舞台後不禁開心到齊聲歡呼，團長容容更激動紅眼眶，「能帶著妹妹們一起在小巨蛋舞台上表演，光想就會起雞皮疙瘩。」
值得一提的是，為了初登小巨蛋獻除夕「首夜」，原定上周末結束專場演唱會就飛韓國提前為練習生訓練提前暖身的幻藍小熊，決定「自宮」行程，專心準備這次難得的「紅白攻蛋之旅」，為此 經紀公司甚至為她們打造特訓，提前半個月做肢體、舞蹈、說話、唱歌等全方位練習及上課。此外，這次登「紅白」她們最期待的就是希望能在後台看到韓國人氣女團LE SSERAFIM，9位美眉都默默打開「追星」雷達，「光是能近距離看到她們就值得了！」
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