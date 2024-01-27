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前BIGBANG勝利「現身台北夜店區」　留言區吵翻：對得起受害人嗎

▲前BIGBANG勝利近日常被目擊參加派對、上夜店，昨（26）日被發現他人就在台北。（圖／나무위키、BIGBANG IG）
▲前BIGBANG勝利近日常被目擊參加派對、上夜店，昨（26）日被發現他人就在台北。（圖／나무위키、BIGBANG IG）

記者張芸婷／綜合報導

韓星勝利曾是天團BIGBANG的一員，與團員太陽、Ｇ-Dragon及大聲一起活動。但勝利卻在2019年爆出「Burning Sun事件（又名：勝利夜店事件）」後，因涉嫌性交易、賭博、挪用公款等不法案件，遭起訴9項罪名，勝利因而退出團體BIGBANG，並入獄服刑，直到2023年2月他刑期服滿出獄。卸下偶像光環的勝利，時常被目擊在世界各地夜店出沒，到處參加派對，私生活依舊過得燦爛。26日晚間，勝利被粉絲發現人就出現在信義夜店區，他人在台北的消息瞬間就傳了開來。

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▲勝利先前因涉嫌性交易、賭博、挪用公款等不法案件，遭起訴9項罪名，他也因此入獄服刑，已於2023年出獄。（圖／매일경제）
▲前BIGBANG勝利先前因涉嫌性交易、賭博、挪用公款等不法案件，遭起訴9項罪名，他也因此入獄服刑，已於2023年出獄。（圖／매일경제）
勝利因負面形象纏身，無法回歸螢光幕前，近年則常與女伴飛往各國玩樂，他22日才被爆料指出，在柬埔寨參加派對，並被拍下勝利情緒高亢，呼喊著「會把G-Dragon（GD）帶來」的影片，登上熱搜，沒想到勝利在昨日被眼尖民眾捕獲，人竟出現在台北。

據了解，有人在threads發文「在路邊遇到勝利⋯⋯⋯超級誇張什麼意思？？」，立刻引起台灣民眾在底下留言「遇到他有什麼好驕傲的，你們對得起受害人們嗎」、「好噁，我要吐了」、「這個毒品性侵犯為何來台灣」，但也有粉絲出面緩頰「雖然他犯過罪，做了很多骯髒事，但他依然是我的青春」，瞬間在評論區炸鍋，引起熱烈討論。

▲前BIGBANG勝利（左）在演藝圈人脈廣闊，他與台灣藝人柯震東也有交情，柯震東也曾在IG分享兩人的合照。（圖／柯震東IG）
▲前BIGBANG勝利（左）在演藝圈人脈廣闊，他與台灣藝人柯震東也有交情，柯震東曾在IG分享兩人的合照。（圖／柯震東IG）
事實上，前BIGBANG勝利在演藝圈人脈廣闊，他與台灣藝人柯震東也有交情，柯震東曾在IG分享兩人的合照，令許多人驚訝不已。

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