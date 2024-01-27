影／東港警垂降攻堅　破獲詐騙集團機房

九如路老司機小心！雄警掃蕩色情行業　第三方警政「斷連結」

▲高市警局三民一分針對轄區各類妨害風化場所絕不縱容，警方未來除持續掃蕩不法外，也將運用第三方警政「斷連結」。（圖／三民一分局提供）
▲高市警局三民一分針對轄區各類妨害風化場所絕不縱容，警方未來除持續掃蕩不法外，也將運用第三方警政「斷連結」。（圖／三民一分局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

一向被老司機戲稱稱為「排毒一條街」的高雄市三民區九如路，一直是警方臨檢查察的重點處所。轄區高市警局三民一分局表示，轄內各類妨害風化場所絕不縱容，112年全年共計查獲各類妨害風化案件計15件51人，其中九如二路部分，就有7件33人。警方未來除持續掃蕩不法外，也將運用第三方警政「斷連結」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲三民一分局112年全年共計查獲各類妨害風化案件計15件51人，其中九如二路部分，就有7件33人。（圖／三民一分局提供)
▲三民一分局112年全年共計查獲各類妨害風化案件計15件51人，其中九如二路部分，就有7件33人。（圖／三民一分局提供)
三民第一分局指出，掃蕩色情不法行業一直是警方重點工作，近日針對轄內各類妨害風化場所絕不縱容，查緝作為亦不鬆手，112年全年共計查獲各類妨害風化（俗）案件計15件51人，針對轄內九如二路部分，112年全年也已查獲妨害風化（俗）計7件33人。

三民一分局也強調，除了刑事偵處移送手段外，該分局也針對涉案業者行政違規部分，運用第三方警政策略，函請市府相關主管局處進行裁罰，以擴大執行成效。根據統計該分局112年全年已函報市府相關行政機關依權責裁罰共計10件。該分局仍將持續性編排勤務不定期實施臨檢、守望勤務，將持續探訪蒐證、強力取締到案。

三民第一分局也呼籲不法業者切勿心存僥倖，挑戰公權力，該分局絕對有信心、有能力、並且持續性的掃蕩不法，給予市民合宜的居住環境。

媒合公益捐贈促健檢！林智鴻偕社福團體助弱勢健康過好年

為降低大型重車交通事故發生率　高市交大及各分局這樣做

視察旗山老街　陳其邁：投入1.3億改善商圈增闢停車格

黃色小鴨進港了！冬日遊樂園開幕4萬名民眾迎小鴨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞