九如路老司機小心！雄警掃蕩色情行業 第三方警政「斷連結」
一向被老司機戲稱稱為「排毒一條街」的高雄市三民區九如路，一直是警方臨檢查察的重點處所。轄區高市警局三民一分局表示，轄內各類妨害風化場所絕不縱容，112年全年共計查獲各類妨害風化案件計15件51人，其中九如二路部分，就有7件33人。警方未來除持續掃蕩不法外，也將運用第三方警政「斷連結」。
記者郭凱杰／高雄報導
三民第一分局指出，掃蕩色情不法行業一直是警方重點工作，近日針對轄內各類妨害風化場所絕不縱容，查緝作為亦不鬆手，112年全年共計查獲各類妨害風化（俗）案件計15件51人，針對轄內九如二路部分，112年全年也已查獲妨害風化（俗）計7件33人。
三民一分局也強調，除了刑事偵處移送手段外，該分局也針對涉案業者行政違規部分，運用第三方警政策略，函請市府相關主管局處進行裁罰，以擴大執行成效。根據統計該分局112年全年已函報市府相關行政機關依權責裁罰共計10件。該分局仍將持續性編排勤務不定期實施臨檢、守望勤務，將持續探訪蒐證、強力取締到案。
三民第一分局也呼籲不法業者切勿心存僥倖，挑戰公權力，該分局絕對有信心、有能力、並且持續性的掃蕩不法，給予市民合宜的居住環境。