澳網／鄭欽文女單決賽撐77分鐘落敗！未能跟隨李娜紀錄、惜拿亞軍
澳網女單決賽在今（27）日進行，由力求衛冕的白俄羅斯好手Aryna Sabalenka對上來自中國的鄭欽文。這是鄭欽文生涯首次闖入大滿貫決賽，可惜面對Sabalenka波濤洶湧的攻勢，最終在1小時17分鐘後，以3：6、2：6直落二吞敗，未能追隨李娜在2014年拿下的澳網冠軍紀錄，收下亞軍，但仍是個人最佳。
記者林之越/綜合報導
鄭欽文在澳網女單4強賽事上，面對比她還更為奇蹟的黑馬，從會外賽出線的烏克蘭選手Dayana Yastremska，以6：4、6：4直落二拿下勝利，讓他成為成為繼李娜之後，中國第二位闖入大滿貫單打決賽的選手。
但可惜Sabalenka本屆賽事狀態絕佳，決賽首盤只花了34分鐘拿下，進入第二盤後，再度在第1局、第5局接連破發鄭欽文，鄭欽文嘗試在第8局守下了3個冠軍點，但最終無力回天，Sabalenka以6：3、6：2拿下比賽。
即便鄭欽文最後惜拿亞軍，但她在這屆的表現堪稱驚人，締造許多紀錄，先是闖入4強賽事，讓他成為中國史上第4位打進大滿貫4強的女將。而後再闖入決賽，成為繼李娜之後，第二為站上大滿貫決賽舞台的中國球員。
目前鄭欽文才21歲，自2020年才首度踏入職業生涯，在下周將首次進入世界前10名，未來表現相當令人期待。
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