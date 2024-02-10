運動維納斯／性感歌姬祈錦鈅最愛拳擊　產女升級成新手辣媽

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滿月後她就靜極思動了，剛開始把女兒當做壺鈴抱著到處走，偶爾還會來個負重深蹲，但礙於產後骨盆受到影響，很多以前覺得很簡單的動作，現在無法完成，她說：「現在我盡力做一些靜態伸展，像凱格爾及一些瑜伽動作，藉以迅速修復我的骨盆肌底，並且增加一些核心肌群的力量，可能是體質關係加上新手媽媽的操勞，很快把懷孕期間增胖得10餘公斤消耗掉了。」
小鈅非常懷念以前可以飆汗運動的時光，她說：「以前比較常一些高強度的重訓，比如說TRX，或是跟槓鈴相親相愛，也很喜歡空中瑜伽這樣優美、卻很消耗體力的運動，不但可以增加肌耐力，更能有效雕塑身材。」
尤其喜歡拳擊，因為她覺得自己是一個很暴力的人，拳擊可以在短時間之內用掉很多力氣，每次訓練完之後都會手軟腳軟非常累、心跳加速幾乎喘不過氣，卻是非常開心，可以說是燃脂紓壓CP值最高的運動。
現在很多粉絲懷疑，你現在怎麼會有時間可以運動？她表示只能說當然就是抱著baby運動啊，而且女兒很黏人，只要一偷偷放下就會爆哭，後來沒有辦法，只好自創育兒太極，抱著她打太極，在家裡可以做，在附近公園或頂樓都可以進行，增加了不少下盤的力量，意外的還效果不錯，也讓小鈅有了呼吸新鮮空氣的機會。
另外唱歌一直都是小鈅人生中最重要的事，所以懷孕後、產後從來沒有間斷過，即便身懷六甲時，仍積極參與公益演唱會，她說：「那次在大安森林公園的演唱會，我行動已經有一些不太靈活，還好演出不受懷胎影響，在滿場的掌聲中，我彷彿感受到胎兒的互動，我開心極了。」
她也很想念以前出單曲的日子，經常在錄音室裡沒日沒夜的創作，把歌聲傳遞到每一個人的心裡，她覺得能夠專心做自己想做的事實在幸福。
現在當然還是繼續唱下去，只是聽眾不同了，她形容在家裡根本就是人體點歌機，完全唱給Baby聽，但她覺得女兒應該嫌她很吵，因為有時候唱一唱她就爆哭了，完全不給面子，她表示女兒靜下來聽歌的那天，就是復出歌壇的時候了。
小鈅一直在嘗試女兒喜歡的歌曲，但到現在還沒發現，她說：「其實剛開始也不知道對她唱什麼，唱一些什麼兩隻老虎那種兒歌，總是感覺怪怪的，唱拿手的情歌又怕她長大之後戀愛腦，所以很難找到理想的歌曲。不過有一次直播時拿起麥克風唱歌，意外地看她在旁邊開心的聽了好一陣子，所以後來乾脆帶著他直播。」
就像天下所有的媽媽一樣，看著子女慢慢成長，所有的辛勞都忘了，小鈅說：「當媽媽真的很辛苦，但是卻很開心，我很欣慰這樣一個小生命加入我的生活，跟我共同歡笑與成長，也一起走向未來，接下來的日子我們一起加油。」