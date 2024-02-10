NBA交易截止日懶人包、各隊補強一次看　勇士神操作！拿後衛換錢

運動維納斯／性感歌姬祈錦鈅最愛拳擊　產女升級成新手辣媽

▲本集運動維納斯是性感歌手祈錦鈅，她在2023年產下一女，轉變身份成為新手媽媽，喜愛的運動也從拳擊、高強度重訓變為瑜伽等運動，產後以不可思議的速度恢復魔鬼身材。（圖/特約攝影郭運復）
▲本集運動維納斯是性感歌手祈錦鈅，她在2023年產下一女，轉變身份成為新手媽媽，喜愛的運動也從拳擊、高強度重訓變為瑜伽等運動，產後以不可思議的速度恢復魔鬼身材。（圖/特約攝影郭運復）

特約記者郭運復/綜合報導

「國民女友」祈錦鈅升格為最美辣媽了，去年11月在加拿大迎來寶貝女兒，她於日前返台表示，很開心以不同的身分，迎接嶄新的一年，新生命的到來讓她體會到當媽媽的辛苦，也讓她的生活完全不同，但她說生命中占有重要份量的兩件事唱歌跟運動，仍然持續進行，只是改個型態罷了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
她一直有運動習慣，產後自己的時間變的零碎，只能利用女兒睡去的短暫時間，做一些簡單有效的運動，她在直播中不藏私公布自己瘦身菜單，有一些眼尖的網友，對她產後以不可思議的速度恢復魔鬼身材，給予很高的評價，甚至有人覺得她的身材更火辣了。

▲祈錦鈅生下女兒，迎來新手媽媽的全新挑戰。（圖/特約攝影郭運復）
▲祈錦鈅生下女兒，迎來新手媽媽的全新挑戰。（圖/特約攝影郭運復）
滿月後她就靜極思動了，剛開始把女兒當做壺鈴抱著到處走，偶爾還會來個負重深蹲，但礙於產後骨盆受到影響，很多以前覺得很簡單的動作，現在無法完成，她說：「現在我盡力做一些靜態伸展，像凱格爾及一些瑜伽動作，藉以迅速修復我的骨盆肌底，並且增加一些核心肌群的力量，可能是體質關係加上新手媽媽的操勞，很快把懷孕期間增胖得10餘公斤消耗掉了。」

▲祈錦鈅非常喜歡運動，產後快速恢復魔鬼身材。（圖/特約攝影郭運復）
▲祈錦鈅非常喜歡運動，產後快速恢復魔鬼身材。（圖/特約攝影郭運復）
小鈅非常懷念以前可以飆汗運動的時光，她說：「以前比較常一些高強度的重訓，比如說TRX，或是跟槓鈴相親相愛，也很喜歡空中瑜伽這樣優美、卻很消耗體力的運動，不但可以增加肌耐力，更能有效雕塑身材。」

▲祈錦鈅非常懷念以前可以飆汗運動的時光。（圖/特約攝影郭運復）
▲祈錦鈅非常懷念以前可以飆汗運動的時光。（圖/特約攝影郭運復）
尤其喜歡拳擊，因為她覺得自己是一個很暴力的人，拳擊可以在短時間之內用掉很多力氣，每次訓練完之後都會手軟腳軟非常累、心跳加速幾乎喘不過氣，卻是非常開心，可以說是燃脂紓壓CP值最高的運動。

▲祈錦鈅自創育兒太極，抱著她打太極，增加了不少下盤的力量，意外的還效果不錯。（圖/特約攝影郭運復）
▲祈錦鈅自創育兒太極，抱著她打太極，增加了不少下盤的力量，意外的還效果不錯。（圖/特約攝影郭運復）
現在很多粉絲懷疑，你現在怎麼會有時間可以運動？她表示只能說當然就是抱著baby運動啊，而且女兒很黏人，只要一偷偷放下就會爆哭，後來沒有辦法，只好自創育兒太極，抱著她打太極，在家裡可以做，在附近公園或頂樓都可以進行，增加了不少下盤的力量，意外的還效果不錯，也讓小鈅有了呼吸新鮮空氣的機會。

▲祈錦鈅熱愛唱歌，不只會在社群分享唱歌作品，還曾出過單曲。（圖/特約攝影郭運復）
▲祈錦鈅熱愛唱歌，不只會在社群分享唱歌作品，還曾出過單曲。（圖/特約攝影郭運復）
另外唱歌一直都是小鈅人生中最重要的事，所以懷孕後、產後從來沒有間斷過，即便身懷六甲時，仍積極參與公益演唱會，她說：「那次在大安森林公園的演唱會，我行動已經有一些不太靈活，還好演出不受懷胎影響，在滿場的掌聲中，我彷彿感受到胎兒的互動，我開心極了。」

她也很想念以前出單曲的日子，經常在錄音室裡沒日沒夜的創作，把歌聲傳遞到每一個人的心裡，她覺得能夠專心做自己想做的事實在幸福。

▲祈錦鈅懷孕時還曾「帶球」上台表演。（圖/特約攝影郭運復）
▲祈錦鈅懷孕時還曾「帶球」上台表演。（圖/特約攝影郭運復）
現在當然還是繼續唱下去，只是聽眾不同了，她形容在家裡根本就是人體點歌機，完全唱給Baby聽，但她覺得女兒應該嫌她很吵，因為有時候唱一唱她就爆哭了，完全不給面子，她表示女兒靜下來聽歌的那天，就是復出歌壇的時候了。

▲祈錦鈅現在是性感辣媽。（圖/祈錦鈅提供）
▲祈錦鈅現在是性感辣媽。（圖/祈錦鈅提供）
小鈅一直在嘗試女兒喜歡的歌曲，但到現在還沒發現，她說：「其實剛開始也不知道對她唱什麼，唱一些什麼兩隻老虎那種兒歌，總是感覺怪怪的，唱拿手的情歌又怕她長大之後戀愛腦，所以很難找到理想的歌曲。不過有一次直播時拿起麥克風唱歌，意外地看她在旁邊開心的聽了好一陣子，所以後來乾脆帶著他直播。」

就像天下所有的媽媽一樣，看著子女慢慢成長，所有的辛勞都忘了，小鈅說：「當媽媽真的很辛苦，但是卻很開心，我很欣慰這樣一個小生命加入我的生活，跟我共同歡笑與成長，也一起走向未來，接下來的日子我們一起加油。」      

▲本集運動維納斯祈錦鈅小檔案。（圖/NOWnews社群中心製）
▲本集運動維納斯祈錦鈅小檔案。（圖/NOWnews社群中心製）

祈錦鈅被「綠茶婊」氣炸！閃婚遭挑撥　放話老公「要離開請便」

祈錦鈅赴加拿大生產！加收費用明細曝光　「33萬不夠付」她嚇傻

祈錦鈅「上空抱嬰」被酸靠小孩賣肉　公布產前畫面：搏你個鬼版面

火辣孕婦祈錦鈅生了！劇痛2天「像斷十根肋骨」　18分鐘產下孩子

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞