綾瀨遙20年前「大尺度泳裝照」流出！完美身材衝擊粉絲：無法接受
日本「國民女神」綾瀨遙自2000年開始活躍於演藝圈，演出許多膾炙人口的日劇《在世界的中心呼喊愛情》、《白夜行》、《魚干女又怎樣》等，深受大眾喜愛，沒有公開經營社群平台的她，近日則有一系列在20年前拍攝的「大尺度寫真集照片」在網路上流傳，不少粉絲見到18歲時綾瀨遙的稚嫩模樣都忍不住驚呼：「是同一人嗎？」。
記者張芸婷／綜合報導
近日，綾瀨遙被粉絲挖出她在2004年，年僅18歲時拍攝的的大尺度寫真照片，只見綾瀨遙換上藍、白、粉色且多樣造型的比基尼，站在鏡頭前大方展現傲人身材及雪白的肌膚，臉上帶有些稚嫩少女的氣質，引發粉絲讚嘆。
其實，今年38歲的綾瀨遙，在2022年《救救旱鴨子》電影當中，就曾經以泳裝亮相。可惜綾瀨遙在電影中穿著的泳裝是較為保守的連身款式，使擁有F罩杯傲人上圍的她，無法在大家面前嶄露好身材，也讓粉絲感到非常的可惜。
因此，這次綾瀨遙撩人的性感寫真照意外大量流出，令很少看到她有這種「大膽反差照」的粉絲，都感到相當驚喜，紛紛留言感嘆：「這真的是同一人嗎？」、「果然是我最愛的女神」、「身材真的太好了！」，不過也有粉絲受到衝擊，表示難以接受女神大尺度的穿著。
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