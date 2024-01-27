蕭敬騰登紅白！「7分鐘表演斥資破百萬」 鬆口曝新年喜訊
2024超級巨星紅白藝能大賞今（27）日晚間於台北小巨蛋登場，今年由蕭敬騰隆重擔任開場演出嘉賓，雖為紅白常客的他，今年也一收到邀約，特地為紅白留下時間，親自籌備演出，不但選唱3首新歌，光是7分鐘的表演就斥資破百萬。新的一年除了以豐富的舞台獻給大家，蕭敬騰同時也宣告將出演原創音樂劇《胭脂扣》，並擔任在電影版中曾由張國榮所詮釋的經典角色十二少。
記者吳雨婕／綜合報導
開場演出中，蕭敬騰準備了3首新歌，包含〈白夜〉、〈無目的地找目的地〉、〈在無名指有你的名字〉。短短7分鐘的開場表演，不僅斥資破百萬，還動員了幕前幕後近百人團隊，大陣仗完成新年演出。
迎接新的一年，蕭敬騰今日同步宣告將接下全新挑戰－出演音樂劇《胭脂扣》將於4月率先在上海開啟首輪演出，隨後在南京、北京、深圳等地，開展數十場演出。本次蕭敬騰飾演劇中十二少一角，該角色更是張國榮曾在電影版本中所詮釋的經典人物。這次參與音樂劇，蕭敬騰希望能盡自己所有的努力，帶來最好的表現。非科班出身的蕭敬騰，從去年就開始低調飛到上海戲劇學院為戲進修，更為演出排除大量商業工作投入，蕭敬騰提到：「胭脂扣是非常喜歡的作品，這是學習，也是致敬。」
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