開拓藝文新氣象　ART365線上及實體美術館開幕

在迎接木龍年到來的歲末之際，ART365美術館於今（27）日開幕，為商辦林立的七期迎來一分清新雅致的藝術文化氣息。ART365美術館是為藝術家創作與藝文活動推廣的線上藝廊，提供藝術經紀、藝文策展與展覽活動推廣，同時也是優質藝術品買賣平台；實體藝廊空間則匯集眾多藝術名家作品，團隊秉持著對藝術的專業與熱情，盼望讓藝術深入生活、無遠弗屆。
記者陳美嘉／綜合報導
ART365美術館座落於台中西屯，實體藝廊空間匯集眾多藝術名家作品，包含黃意會、邵椋揚、江心靜、郭正參、陳定鴻、袁之靜、王聖平、李文武、黃文棟、張志鴻、趙世賢、胡玉麟、劉作泥、張秀燕、廖芳乙、柳炎辰等共16位藝術名家共襄盛舉。
台中市政府文化局副局長曾能汀表示，公部門的力量有限，盼望結合民間的力量一起推動藝文展演活動，讓藝術隨處都在。贊助者相信光投資董事長陳國定將ART365美術館定位為藝術家的銀行，也是傳承銀行，這個銀行是大家的，傳承的不只是財富；是一個文化藝術的平台；是最接近自己的美術館，讓藝術生活化，跟生活結合。
ART365藝術總監賴慕芬說明，ART365命名的意義是期盼讓每個人一年三百六十五天都能接觸藝術、認識藝術、喜愛藝術，藝術本是生活的一部份。