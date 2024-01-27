美國星巴克店員不好惹！神勇制伏持假槍搶匪　不料因此慘遭解僱

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哈里斯說自己沒有反抗歹徒，只是打開收銀機的過程花了比較久的時間，那位持槍歹徒於是不耐煩地用槍托敲了哈里斯的頭，不料這一敲槍身竟然解體，哈里斯發現歹徒拿的根本是把假槍，於是與同事開始反擊。
最終另一位歹徒趁隙脫逃，哈里斯與同事順利制伏了其中一位歹徒，將其交給警方處置，從警方發布的照片來看，歹徒被兩人打得鮮血直流。地方媒體報導此事時，均正面看待誇讚哈里斯與同事的英勇，本以為事情有了圓滿收場，想不到，沒隔幾週哈里斯與同事就一起被解僱。
星巴克表示，夥伴與顧客的安全一直是公司最重視的事情，哈里斯的案例讓公司深感不安，所有員工都應遵守公司精心擬定的協議，在那樣的情境中，員工應該採取緩和衝突的行動，以確保他們自身與店內所有顧客的安全。
哈里斯的律師則反駁稱星巴克的政策非常不公平，等於是要求員工在面臨可能帶來死亡的威脅時，依然不能採取任何自衛行動。
事實上，這不是星巴克第一次因為員工抵抗歹徒而解僱員工。對於類似爭議持續發生，全美零售聯合會（The National Retail Federation）表示，任何暴力在門市都是不允許的，認為星巴克的政策並沒有錯。不過，零售、批發和百貨公司工會（Retail, Wholesale and Department Store Union）則認為，永遠不該要求員工去對抗歹徒，但是僅要求員工完全不要反擊也是不恰當的，應該要給予員工充分的培訓，讓員工能了解在各種不同情境下，如何採取最適當的對應措施。