遭超哥痛毆！Toyz揭不還手理由 親曝「被打第一念頭」：這人瘋了
知名實況主Toyz（劉偉健）日前遭網紅超哥（黃伯超）出拳痛毆，原因是Toyz喊超哥的海鮮丼餐廳醋飯難吃，遭超哥鐵拳爆頭，縫了11針，事件至今仍持續發酵。Toyz事後還原現場狀況，他當時被打後，腦海裡第一個念頭是「這個人瘋了」，並透露不還手的原因，就是擔心對方有攜帶武器，讓同行人也受傷害。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《ETtoday新聞雲》報導，Toyz還原現場狀況，表示當時他被超哥出手歐打，腦海裡第一個念頭是「這個人瘋了」，事發不到10秒他就被多人圍住施暴，且對方人馬多，Toyz不確定是否有人攜帶武器，擔心同行人也被傷害，因此才選擇不還手。
事實上，Toyz昨晚9時開直播還原整起事件，還公開遊戲大亂鬥小編「傅肌」直擊他遭毆打的畫面，只見他倒在店門口人行道地上，身旁圍著4～5人，據目擊者影片陳述，「超哥正在踹人，旁邊的人都圍著他」，還說就連警察來了，超哥也沒停止攻擊，Toyz被毆打了至少6分鐘。
Toyz也嗆聲超哥「像個男人一樣單挑行不行」，表示要再辦拳賽打一場，「打輸了，馬上去警局撤告，跟你和解，免費」，要是Toyz打贏了，他則要超哥再好好想想該如何。
※【NOWnews 今日新聞
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