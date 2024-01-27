五角大廈「不明空中現象」前調查員開砲：陰謀論者浪費納稅錢自嗨
美國五角大廈於2020年8月成立「不明空中現象專案小組」（UAPTF），並於2022年設立全域異常現象解析辦公室（AARO），旨在收集和調查UAP目擊事件，也就是過去常稱的「不明飛行物」（UFO）通報事件。AARO至今的調查都顯示，不存在外星人活動的證據，前辦公室首席主任柯克帕特里（Sean Kirkpatrick）於去年12月辭職，並在日前開砲抨擊，稱美國政府受到陰謀論者驅動，浪費納稅人血汗錢進行不明飛行物調查，只是在滿足陰謀論者的自嗨。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，柯克帕特里表示，AARO已經呈交一份調查報告給美國國會，強調沒有任證據能夠表明外星生命存在，也沒有任何證據表明政府故意掩蓋外星生命存在的事實。然而，即便調查報告出爐，許多國會議員依舊樂於散播各種有關秘密不明飛行物的未經證實的故事。像是美國在某秘密設施中存有外星飛行器，或是存有非人類生物器骸等會讓外界感興趣與震驚的沒有根據的說法。
柯克帕特里認為，國會議員與那些陰謀論者走得很近，深受陰謀論者影響，他們總是說自己從「每個人那邊都聽到這項說法」，但從未拿出任何證據。
柯克帕特里表示，五角大廈近年熱衷於調查所謂的「不明空中現象」，根本就是那群陰謀論者在背後推動，單純是為了滿足他們自己的幻想。柯克帕特里擔憂，國會議員以「揭露真相」之名，遂行陰謀論者喜愛的煽情主義。
柯克帕特里強調，一些國會議員在沒有證據的情況下，隨意對媒體發表有關外星人的看法，他們應該對自己的言論負責，展現批判性思考與求證的能力，而不是僅樂於享受被鎂光燈包圍。
柯克帕特里表示，自己過去的工作經驗證明，90％以上的不明飛行物目擊紀錄都能找出合乎邏輯的解釋，而那些極少數無法找出解釋的，也都是因為缺乏資料。柯克帕特里解釋，絕大多數的錯覺都是視差（parallax）引起的，但是對於那些相信不明飛行物存在的人來說，這種信念基本上已經變成一種宗教，任何科學解釋都無法說服他們。