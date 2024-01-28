加拿大發行亞伯達省安博谷開拓者銀幣　以紀念黑人歷史

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這枚 2024 年 20 元純銀幣「紀念黑人歷史：安博谷」會趁著每年舉行的「黑人歷史月」發行，以歌頌這群傑出的男女建立出加拿大西部最早期的黑人聚落。這款純銀幣會在今日起開始發售。
歷史學家兼亞伯達省及沙斯卡寸旺省黑人開拓者歷史協會共同創辦人 Myrna Wisdom 表示：「我很感謝這款硬幣所代表的認可。安博谷的黑人開拓者確實值得這份認可，我的祖父母和外祖父母，以及我的雙親亦包含其中。」
加拿大皇家鑄幣廠總裁兼行政總裁 Marie Lemay 表示：「加拿大皇家鑄幣很榮幸能以持續發行收藏幣的方式，為加拿大『黑人歷史月』的全國慶祝活動作出貢獻，這些收藏幣記錄了定義我們共同遺產的重要故事。我們很高興可以分享關於安博谷和在新的土地上成功建立新生活的黑人開拓者鼓舞人心的故事，這又一次展示加拿大各地黑人社區的勇氣和韌性。」
這款 99.99% 純銀幣的背面設計由藝術家 Valentine De Landro 創作，銀幣的中間的幻想畫面描繪一個分得土地的移民家庭在 1909 年抵達亞伯達省 Pine Creek，並俯瞰著將會成為安博谷蓬勃發展的社區之那片土地。這個設計亦包括以一枝楓葉點綴的亞伯達省地圖輪廓。銀幣背面的下半部分描繪了一列運貨馬車，其中載著的移民完成了從美國南部開始的漫長旅程。這個畫面被一些小木屋包圍，那些木屋是決心在亞伯達省北部建立新家園的勇敢黑人拓荒者所建的第一批房子。
藝術家 Valentine De Landro 表示：「對於佈局，我需要在我認為的兩個主要特點之間找出平衡，分別是旅程和社區。拓荒的意象對傳達安博谷的精神至關重要，穿越崎嶇的地帶，到達幾乎未知的目的地，並開始以改善家庭生活為目標的傳承。」
這款硬幣的正面是由 Susanna Blunt 設計的英國女皇伊利沙伯二世過渡肖像，當由包括一個由垂直鐫刻的日期「1952」和「2022」組成之特殊標誌，中間用四顆珍珠分隔，象徵著在伊利沙伯二世統治期間出現在加拿大硬幣上的四個肖像。
2024 年 20 元純銀幣「紀念黑人歷史：安博谷」限量發行 5,500 枚，零售價為104.95 美元。從今日起即可訂購這款新的收藏幣，請致電 1-800-267-1871（加拿大）或 1-800-268-6468（美國），或者前往 www.mint.ca 與鑄幣廠聯絡。加拿大皇家鑄幣廠位於渥太華和溫尼辟的精品店、參與的加拿大郵局，以及鑄幣廠全球的經銷商和分銷商網絡亦會提供這款硬幣。
這款硬幣的圖片請見此處。
關於加拿大皇家鑄幣廠
加拿大皇家鑄幣廠是一家負責鑄造及發行加拿大流通硬幣的皇冠公司。加拿大皇家鑄幣廠是全球規模最大、功能最全的鑄幣廠之一，其生產獲獎的收藏硬幣、市場領先的貴金屬產品，以及加拿大聞名的軍事和民事榮譽獎項。作為獲倫敦和 COMEX 認可的優質精煉廠商，鑄幣廠還提供全方位的頂級金銀精煉服務。作為一個致力為環境提供更佳保護、營造安全包容的工作環境，並對所在社區產生正面影響的機構，加拿大皇家鑄幣廠會在其營運的各個方面融入環境、社會和企業治理實踐。
如欲了解加拿大皇家鑄幣廠、其產品及服務的更多資訊，請瀏覽 www.mint.ca。關注加拿大皇家鑄幣廠：LinkedIn、Facebook 及 Instagram。
傳媒請聯絡：Alex Reeves，公共關係高級經理，電話：613-884-6370, reeves@mint.ca