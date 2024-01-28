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再冷一天要回暖了！今晨最低溫10.1度　「本週高溫」將狂飆30度

▲今天北台灣整天還是偏涼，中南部早晚溫差大，明日開始全台大回溫，中南部本週高溫有望來到攝氏30度。（圖／記者陳明安攝）
▲今天北台灣整天還是偏涼，中南部早晚溫差大，明日開始全台大回溫，中南部本週高溫有望來到攝氏30度。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

今（28）日東北風略微增強，清晨台灣本島平地最低溫落在桃園楊梅，僅攝氏10.1度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今天北台灣整天還是偏涼，中南部早晚溫差大，不過明（29）日開始全台大回溫，預估週一至週四（2月1日），中南部高溫有望來到攝氏30度。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，，今日東北風增強，迎風面水氣也略增，北部及東半部有局部短暫雨的機率，中南部保持晴時多雲，氣溫上「北部偏涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷」，各地氣溫分佈上，北部攝氏10至16度，中部攝氏11至24度，南部攝氏11至26度，東部攝氏12至25度。

▲（圖／中央氣象署）
▲今天再冷一天後，明天開始全台逐日回溫，白天高溫都可超過攝氏25度。（圖／中央氣象署提供）
吳德榮說明，週一至週四東北風減弱，隨後「高壓迴流」逐漸經管大環境，風向也變成「偏東轉東南風」，因此氣溫逐日漸升，白天「溫暖如春」，北部高溫回到攝氏25度以上、中南部也要接近攝氏30度，但早晚還是比較涼；天候上，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，週二（1月30日）起，西半部及金馬容易起霧。

吳德榮提醒，週五（2月2日）有一小股東北風報到，屆時北海岸、東半部有局部短暫雨，北台氣溫微降，其它各地仍是穩定偏暖的天氣。週六（2月3日）各地再恢復為白天「溫暖如春」、早晚涼的型態；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

▲北部及東部週末兩天為陰沉天氣，並有局部短暫雨。（圖／中央氣象署）
▲北部及東部週末兩天為陰沉天氣，並有局部短暫雨。（圖／中央氣象署）

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