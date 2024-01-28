外籍移工也能開公車！日本擬放寬「特定技能」簽證　盼解缺工問題

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據消息人士透露，公路運輸類別包括公車、計程車和卡車司機；鐵路方面包括司機、列車長車站人員和設備維護人員等；林業方面則包含森林培育等工作；而木材產業曾是考慮將木材加工等業務涵蓋進去。
特定技能1號簽證在2019年正式上路，最初包含12個類別，最長居留期限為5年。若正式納入上述4個領域類別，將是自實施以來首次的擴充。
此外，除了目前正在考慮追加的4個領域外，日本政府也在思考將目前已在特定技能簽證中的食品製造領域，新增超市熟食販賣，以及在製造業中新增與紡織、印刷等相關業務。
截至去年11月底，持有最長5年特定技能1號簽證的人數達20萬1307人，而持有無限期更新特定技能2號簽證的人數為29人。
據日本厚生勞動省公布的數據顯示，截至去年10月，在日本工作的外籍勞工人數已經達到204萬8675人，創下歷史新高。在2022年之後增加了22萬5950人，是成長率為12.4%，比起前一年的成長率5.5%，增加了6.9個百分點。
這歸因於持有特定技能和技能實習生簽證的人數增加。厚生勞動省認為，這顯示出外國勞工人數的成長率已經回到疫情前水平。不過由於技能實習生簽證制度因侵犯人權飽受批評，將由對工作更動限制較少的新制度取代，預計2027年左右啟動。
日本厚生勞動大臣武見敬三表示，在就業年齡人口減少的情況下，確保包括外籍勞工在內的勞動力至關重要。他強調，未來將努力瞭解實際情況，改善就業環境，以促使外籍勞工在日本社會中更好地發揮作用。