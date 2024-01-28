不向中國認輸！英鋼琴家帶小熊維尼重返車站：如用大蒜對抗吸血鬼

外籍移工也能開公車！日本擬放寬「特定技能」簽證　盼解缺工問題

▲日本正積極擴大特定技能簽證的適用範圍，預計將納入運輸業、鐵路、林業和木材產業等四大領域，期望以此緩解人手不足的困境。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pakutaso）
▲日本正積極擴大特定技能簽證的適用範圍，預計將納入運輸業、鐵路、林業和木材產業等四大領域，期望以此緩解人手不足的困境。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pakutaso）

國際中心徐筱晴／綜合報導

根據日本厚生勞動省數據，截至去年10月數據，在日工作的外籍勞工人數已經達到204萬8675人，創下歷史新高，更是首次超過200萬人。考慮到人力短缺問題依然嚴峻，日本正積極擴大特定技能簽證的適用範圍，預計將納入運輸業、鐵路、林業和木材產業等四大領域，期望以此緩解人手不足的困境。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合日媒報導，日本政府正考慮擴大特定技能簽證所應用的範圍，將包含人手短缺的運輸、鐵路、林業和木材產業等四大領域，預計將會新增數萬名外籍移工。

據消息人士透露，公路運輸類別包括公車、計程車和卡車司機；鐵路方面包括司機、列車長車站人員和設備維護人員等；林業方面則包含森林培育等工作；而木材產業曾是考慮將木材加工等業務涵蓋進去。

特定技能1號簽證在2019年正式上路，最初包含12個類別，最長居留期限為5年。若正式納入上述4個領域類別，將是自實施以來首次的擴充。

此外，除了目前正在考慮追加的4個領域外，日本政府也在思考將目前已在特定技能簽證中的食品製造領域，新增超市熟食販賣，以及在製造業中新增與紡織、印刷等相關業務。

截至去年11月底，持有最長5年特定技能1號簽證的人數達20萬1307人，而持有無限期更新特定技能2號簽證的人數為29人。

據日本厚生勞動省公布的數據顯示，截至去年10月，在日本工作的外籍勞工人數已經達到204萬8675人，創下歷史新高。在2022年之後增加了22萬5950人，是成長率為12.4%，比起前一年的成長率5.5%，增加了6.9個百分點。

這歸因於持有特定技能和技能實習生簽證的人數增加。厚生勞動省認為，這顯示出外國勞工人數的成長率已經回到疫情前水平。不過由於技能實習生簽證制度因侵犯人權飽受批評，將由對工作更動限制較少的新制度取代，預計2027年左右啟動。

日本厚生勞動大臣武見敬三表示，在就業年齡人口減少的情況下，確保包括外籍勞工在內的勞動力至關重要。他強調，未來將努力瞭解實際情況，改善就業環境，以促使外籍勞工在日本社會中更好地發揮作用。

日本也缺工嚴重！日企引進AI、機器人取代真人　緩解勞力短缺問題

太夯！6萬人搶買日本「神戶牛可樂餅」　要等43年才吃得到

日本觀光復甦！旅館「找嘸人」職缺逾2成　加薪再祭3萬獎金搶人才

日本拉麵店寒冬！去年45間倒閉　「千元高牆」難靠漲價挽救高成本

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞