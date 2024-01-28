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泰勒絲「遭AI變臉」成不雅照主角　白宮動怒：國會該修法應對

▲泰勒絲近日遭AI變臉成不雅照主角，連白宮也動怒：「國會該修法應對」。（圖／翻攝自泰勒絲臉書）
▲泰勒絲近日遭AI變臉成不雅照主角，連白宮也動怒：「國會該修法應對」。（圖／翻攝自泰勒絲臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近日遭到AI變臉，「深偽（deepfake）」技術形成的不雅照片，在網路上瘋傳。據悉泰勒絲本人為此震怒，甚至驚動到白宮，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，女人常常成為網路攻擊的受害者，並且呼籲國會應該修法。

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▲泰勒絲入圍本屆告示牌音樂獎20項大獎，成為入圍大贏家，而她也於今（）日推出重製專輯《1989（泰勒絲全新版）》。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲近日遭到AI換臉成不雅照主角，此事也驚動到了白宮。（圖／環球音樂提供）
泰勒絲貴為美國歌壇的天后，近日卻流傳一組被AI變臉的不雅照，包含衣服稀少擺出煽情表情的模樣，在社群X上瘋傳。而這則貼文被觀看了4700多萬次，在17個小時後才被下架。

對此，傳出泰勒絲本人相當氣憤，不排出提告。此事也驚動了美國白宮，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，網路上流傳的深偽照片令人感到震驚，「可悲的是，我們知道執法不嚴，對婦女和女孩產生了極大的影響，女性成為網路騷擾的首要目標」。尚皮耶相信社群媒體公司在防止錯誤訊息、私密照的傳播上，能夠發揮重要作用，同時也呼籲國會應該修法來應對。

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