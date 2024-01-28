MLB／洋基、遊騎兵搶輸！小熊2.8億拿下「鐵人」後援Hector Neris
35歲「鐵人」後援投手Hector Neris日前在自由市場上，傳出紐約洋基與衛冕軍德州遊騎兵都有意網羅，但今（27）日根據《ESPN》記者Jeff Passan透露，芝加哥小熊已經以1年900萬美元（約2.8億台幣），從自由市場搶下Hector Neris。
記者張志宇／綜合報導
根據記者Jeff Passan指出，Hector Neris的合約還包括明年900萬美元的球隊選擇權，若Neris本季出賽場次達到60場，將自動變成球員選擇權，此外加上激勵獎金，合約總額將上看2325萬美元（約7.2億台幣），目前合約只要等待體檢通過就立即生效。
2023年賽季效力於休士頓太空人的Neris，整季共後援71場，交出6勝、3敗、31中繼成功、防禦率1.71的成績，他選擇在休賽季跳出合約，一度傳出紐約洋基與遊騎兵都對他有意，但最終這位後援強投選擇以「1+1」合約形式加盟小熊。
Neris可說是近年大聯盟中最穩定的牛棚投手，近3季至少都有70場出賽，且分別為球隊能貢獻1.2WAR、0.5WAR、2.5WAR，是一位非成優秀的勝利組牛棚投手。
美國媒體《MLB TRADE RUMORS》指出，「Hector Neris是今年自由市場上，排名前50位的選手（名列第46名），原預計將在自由市場上拿到一份為期2年1500萬美元的合約。」