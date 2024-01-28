新竹市府列棒球場統包商「5大缺失」 將林智堅等官員送監院調查
新竹市立棒球場重建工程爭議不斷，新竹市政府去年7月，邀請美國場務專家來台挖土送驗，但改善缺失進度至今一直沒有動靜，新竹市長高虹安日前親上火線開記者會，對廠商強調發出最後通牒，新竹市府隨即發新聞稿說，已將前市長林智堅等人移送監院審查。
記者何哲欣／台北報導
新竹府說，此案經由市府政風處調查訪談後，認為統包工程有「鋼構樓梯尚未辦理契約變更即予以估驗請款」、「未能查核土壤級配項目統包需求書與設計圖不符、統包廠商逕以未經市府核定之施工書圖施作，且排水工程經費遭刪減而未能察覺」，等缺失，興建工程也有「工程預算倍增後契約變更」、「未能及時發現廠商未依契約規定專案專管而兼任他項工程業務」等缺失。
新竹市府說，以上諸多缺失應能事先防範並杜絕，卻因承辦單位辦理採購案件時未能全面考量，於是衍生重大爭端，並耗費大量行政資源，應追究相關人員缺失責任，經檢討後涉有缺失人員共計8人，其中，辦理統包工程涉有缺失人員包含前民選首長、代理首長、前政務人員、公務人員及臨時人員，合計6人。
新竹市府政風處表示，因民選首長及政務人員不適用《公務人員考績法》，因此經審認其缺失情形，並參酌《地方制度法》第84條及《公務員懲戒法》第9條第4項規定，將同一案件公務人員全部送請監察院審查。