NBA／Embiid又輪休！金塊球迷拿出「尋人啟事」大喊：Embiid在哪

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昨天Embiid在受訪時再次稱讚Jokic「是聯盟最佳球員」，並且表示自己給予前者非常大的尊重，欣賞Jokic所做到的成就。兩人在都拿到MVP之後，彼此之間的硝煙味似乎已經沒有這麼重了。
本場比賽，Embiid、Tyrese Maxey和Tobias Harris都將缺席，根據報導，76人球團因為在練習時觀察到Embiid的熱身動作微恙，因此決定讓他以左膝痠痛的名義輪休。
Embiid上次在客場對金塊已是在1540天之前
Embiid已經很久沒有在丹佛金塊主場波爾體育館（Ball Arena）中出賽了，前一次是在2019年11月8日，距今已經過了1540天。外界盛傳他是因為懼怕在金塊魔鬼主場和Jokic交手而選擇避戰。
對此，金塊球迷也拿出了「尋人啟事」來嘲諷他的行為，在波爾體育館內到處都有觀眾拿著這張海報對他發出噓聲，甚至在丹佛當地的店家裡面都能看到。而在比賽進行中，全場不時還大喊：「Embiid在哪裡」，對心態打擊極強。
在幾名主力都缺陣的情況下，76終場以105:111輸給金塊，此役Nikola Jokic攻下26分16籃板7助攻，Jamal Murray砍下23分7助攻，Michael Porter Jr.得到20分。