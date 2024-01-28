MLB ／大谷翔平一心想見小球迷　見到「自由人」就問他兒子在哪裡

NBA／Embiid又輪休！金塊球迷拿出「尋人啟事」大喊：Embiid在哪

▲費城76人明星中鋒Joel Embiid在練球時決定不打客場對丹佛金塊的比賽，已經1540天沒在波爾體育館內比賽過。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人明星中鋒Joel Embiid在練球時決定不打客場對丹佛金塊的比賽，已經1540天沒在波爾體育館內比賽過。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

費城76人今（28）日作客出戰丹佛金塊，本季MVP大熱門、明星中鋒Joel Embiid選擇缺陣，根據統計他已經1540天沒有在金塊主場進行比賽了，少了他球隊也在客場以105:111落敗。對此金塊球迷對Embiid的「避戰」行為瘋狂嘲諷，也再次拿出「Embiid尋人啟事」來找他。

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨天Embiid在受訪時再次稱讚Jokic「是聯盟最佳球員」，並且表示自己給予前者非常大的尊重，欣賞Jokic所做到的成就。兩人在都拿到MVP之後，彼此之間的硝煙味似乎已經沒有這麼重了。

本場比賽，Embiid、Tyrese Maxey和Tobias Harris都將缺席，根據報導，76人球團因為在練習時觀察到Embiid的熱身動作微恙，因此決定讓他以左膝痠痛的名義輪休。

Embiid上次在客場對金塊已是在1540天之前

Embiid已經很久沒有在丹佛金塊主場波爾體育館（Ball Arena）中出賽了，前一次是在2019年11月8日，距今已經過了1540天。外界盛傳他是因為懼怕在金塊魔鬼主場和Jokic交手而選擇避戰。

對此，金塊球迷也拿出了「尋人啟事」來嘲諷他的行為，在波爾體育館內到處都有觀眾拿著這張海報對他發出噓聲，甚至在丹佛當地的店家裡面都能看到。而在比賽進行中，全場不時還大喊：「Embiid在哪裡」，對心態打擊極強。

在幾名主力都缺陣的情況下，76終場以105:111輸給金塊，此役Nikola Jokic攻下26分16籃板7助攻，Jamal Murray砍下23分7助攻，Michael Porter Jr.得到20分。

▲費城76人今（28）日作客出戰丹佛金塊，本季MVP大熱門、明星中鋒Joel Embiid選擇缺陣，金塊球迷拿出尋人啟事嘲諷他。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人今（28）日作客出戰丹佛金塊，本季MVP大熱門、明星中鋒Joel Embiid選擇缺陣，金塊球迷拿出尋人啟事嘲諷他。（圖／美聯社／達志影像）

NBA／大飆分時代來臨！Doncic創史上首見紀錄　解析球星飆分現象

NBA／勇士戰績爛一哥背鍋！　美媒曝Curry休賽季曾參與球隊決策

NBA／Doncic單場73分！迎大飆分時代　砍70分以上年輕球星一次看

NBA／Doncic砍73分背後意義：進攻效率暴漲！破張伯倫紀錄不是夢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞