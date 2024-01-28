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立院龍頭選舉在即　黃國昌列4理由指「絕對不會投給蔡其昌」

▲民眾黨立委當選人黃國昌。（圖／朱永強攝，2024.01.24）
▲民眾黨立委當選人黃國昌。（圖／朱永強攝，2024.01.24）

記者邱新博／台北報導

立法院長選舉將在2月1日新國會就職日時舉行，國民黨推出立委當選人韓國瑜與立委江啟臣角逐，民進黨也擬推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任。對此，做為關鍵少數的民眾黨動向也受到外界矚目，但但民眾黨不分區立委當選人黃國昌舉4點理由，表示就他個人立場，「絕對不會投給蔡其昌」。

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黃國昌25日在館長陳之漢的直播節目《誰來TALK節目》表示，撇除民眾黨，不論蔡其昌是參選立法院長或副立法院長，他個人基於4大理由都不會支持。第一，2016年蔡其昌承諾他要進行國會改革條件，但蔡其昌2016年的承諾至今仍跳票，因此不管現在再講什麼，自己都不會再次相信，除非蔡其昌出面解釋、道歉。

第二，黃國昌指蔡其昌身為副院長主持會議，曾在審理酒駕法案時，周五早上10點30分，錘子敲下去，人就跑掉了，讓他當時氣到開直播，要求蔡回來開會，結果等了6、7個小時，蔡其昌都沒有回來，甚至反被民進黨拍到「度估」的照片拍下來，說黃國昌在國會睡覺。

第三個理由，黃國昌指出，蔡其昌身為副立法院長，卻幫一個貪污3億元、養3個老婆的垃圾法官關說假釋，根本是濫用權力。而第四就是蔡也是民進黨「新潮流」派系的人。黃國昌再次強調，以上不代表民眾黨立場，但基於這4點理由，他在開會討論會提出來，「蔡其昌我絕對不會投他！」

26日民眾黨主席柯文哲上午率黨務主管列席民眾黨立院黨團晨會後，黃國昌被媒體問及直播節目中的聲明，他表示會尊重黨的決議，但個人意見是有4大理由不投蔡其昌，他會跟主席、黨團成員清楚表達，這跟柯文哲所宣示的團進團出沒有違背。

蔡其昌後續受訪時回應，國會開放透明改革是立法院長游錫堃和他一直都在做，國會改革一向不是用說的，都是努力推動，「我不曉得哪一個國會改革我沒有努力做？」他說，有些事涉及修法、修憲，不是院長的事，要看朝野各黨團有無改革共識；國會改革應分清楚，各黨團態度很重要，若不是立法院職權，承諾無濟於事。

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