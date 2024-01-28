美超級財報週將登場！投資情緒恐被左右　兔年仍有望順利封關收紅

上週台股再度強勢上攻，收盤價一度來到萬八以上，雖然週五（26日）在長假前的獲利了結賣壓影響下，指數下跌7.59點，跌幅0.04%，收盤價17995.03點，仍僅差萬八一步之遙的距離；統計上週台股強彈1.77%、週線大漲313.51點，惟日均量降至2841.70億元。
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PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，大盤在兔年封關前表現持續亮眼，在晶圓龍頭大廠的帶動下，指數收盤一度突破萬八，雖然受到春節長假影響持股意願影響，週五AI族群出現獲利了結賣壓，加權指數下跌家數多於上漲家數，不過整體來看半導體產業今年的獲利數據有望報喜，加上這波美股多頭強勢未歇，並由科技大廠領軍上攻，有利於龍年紅盤後的台股行情續強。
尹乃芸說明，台股不論科技或非電族群在2024年獲利年成長都將轉為正數，下半年銜接旺季及新產品上市，季增幅也開始轉正，根據保德信台股團隊預估，台股企業整體年增幅將來到18.6%，其中電子業獲利年增率有機會繳出26.83%的亮眼成績，有利於支持指數表現，而非電不含金融也能展現10.35%的年成長。
統計2001年以來獲利年增長及季增長與指數關係，尹乃芸估計在評價修正後，下半年復甦可帶動基本面回升行情，指數有機會持續挑戰萬八之上高點；另外，目前經濟週期為上升循環的初期，由高通膨低成長，逐步進入通膨降溫但景氣復甦加溫的階段，景氣復甦步調雖緩慢，景氣谷底已屆，選股可朝財務體質優的個股為主。
下週美股超級財報週包括超微、高通、Meta、蘋果等重量級大廠將登場，預期龍頭大廠的財報與市場展望，將左右AI產業與供應鏈的投資情緒，且台股將於2月5日兔年封關，指數高檔震盪可能性高，但金兔年有望順利封關收紅。