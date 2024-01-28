影／大谷翔平穿燕尾服帥炸！睽違5年出席MVP頒獎 球迷高喊MVP
大谷翔平在休賽季參加洛杉磯道奇（MLB）舉行的加盟記者會後，就低調行事鮮少有公開行程，今（28）日終於再有公開行程，為領取MVP大獎出席美國棒球記者協會（BBWAA）晚宴，且抵達飯店現場球迷與媒體就大家一起高喊「MVP」，這是大谷翔平睽違5年再度出席頒獎儀式。
記者張志宇/綜合報導
大谷翔平自加盟道奇後，公開行程僅有加盟記者會，與造訪NFL洛杉磯公羊主場看球，連返回日本為愛犬領取簽證都小心翼翼並未讓媒體知道。今（28）日美國棒球記者協會在紐約的飯店舉行晚宴，大谷翔平則是在翻譯水原一平、經紀人Nez Balelo陪同下出席。
根據美媒體透露，「因2021年疫情關係，當年並未舉行頒獎晚宴，這次大谷翔平二度拿下MVP獎項，是大谷翔平自2019年榮獲新人王後，睽違5年再度出席頒獎儀式。」
大谷翔平上季拿下的7項大獎，包括美聯全壘打王、指定打擊銀棒獎、美聯年度MVP（第二度全票當選）、馬丁尼茲獎（又稱最佳指定打擊獎）、美聯漢克阿倫獎與以投手和指定打擊身份入選年度第一隊。
本季大谷翔平在投手丘，合計登板23場，繳出10勝5敗、167次三振、防禦率3.14的成績；打擊區方面則是出賽135場，掃出44轟95分打點，有20次盜壘成功，打擊三圍.304/.412/.654。
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