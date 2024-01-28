趙怡翔完成階段性任務請辭國際部主任　民進黨：尋求優秀人選中

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趙怡翔26日晚間在臉書發文，宣布卸下國際部主任職務，接下來繼續在台北市議會打拚，落實對市民的承諾。他說，他去年夏天接任國際部的工作時，個人設定的目標，就是以階段性的任務協助打選戰，透過國際連結與優質政策，強化民進黨的選戰戰力。
趙怡翔提到，期間他榮幸參與到「和平四大支柱」行動方案及國際政策的擬定，接受無數國際媒體訪問，也前往美歐等國，分享民進黨對國家未來的方針；他非常感謝正副總統當選人賴清德與蕭美琴，讓他有機會參與如此重要的選戰，也很高興能在過程中，提出對國際事務的貢獻。
趙怡翔指出，就如他請辭簽呈所述，階段性任務已完成，接下來將繼續全力推動交通、居住、教育等市政改革，落實對市民的優質服務，這是他的堅持與承諾。
對此，吳崢上午受訪時回應，選舉結束後，趙怡翔提出辭呈，表示完成階段性任務，希望回到台北市議會、專注議會工作上，而黨主席賴清德也同意請求，也謝謝他這段辛勞與付出；至於繼任國際部主任，會多方面尋求能升任的優秀人選。
針對國際部主任遺缺李問呼聲高，吳崢也強調，黨沒有主動點名誰，都是外界消息。
李問為現任民進黨連江縣黨部主任委員、曾任民進黨發言人，在2020年立法委員選舉中，他代表民進黨參選於連江縣選舉區，雖然最終落選，但創下該黨於當地的得票數紀錄，這次他在戰馬祖，雖未能勝選，卻以1382票再度創下民進黨在馬祖得票紀錄，得票率達23.5%，得票數高於賴清德648票的總統票。
此外，許立明請辭秘書長後，目前秘書長由楊懿珊代理，目前包含國際部主任、客家部主任、社運部主任、一名副秘書長待補。
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