黃偉晉開口「下面」遭疑開黃腔！婁峻碩力挺：話不要只聽一半

我是廣告 請繼續往下閱讀
與五堅情一起出席紅白錄影的婁峻碩，今（28）日凌晨在Threads發文力挺好友，「希望大家面對事情，都不要只看表面，新聞不只看標題，話不只聽一半，多點思考，共勉之」，獲得不少觀眾贊同，直指在現場時聽到這句話，沒有感覺被冒犯的意味，希望大眾不要被帶風向，也稱讚婁峻碩相當暖心、有義氣，他隨後又分享粉絲影片還原現場，並叮嚀「我只是分享提醒大家紅白現場禁止錄影哦，我先來睡晚安」。
五堅情成員私下愛打鬧、開玩笑，過去參加活動時就開過黃腔，在邱鋒澤唱得滿頭大汗時，陳零九打趣說「他一人扛全部，我以後都要跟著他下面」，讓觀眾覺得歪樓大笑；小賴發表新歌〈Perfect Clown〉時形容這首歌是自己「最開的」一首歌曲，黃偉晉也意有所指地說「你平常不是就很開嗎？」讓大家笑到東倒西歪，小賴趕緊解釋是打開內心深處，要大家不要想歪，超乎尺度的對話對他們來說只是生活日常。
而過去五堅情也是外界開玩笑的主角，婁峻碩去世新大學表演，卻被製成「快訊／婁峻碩去世新大學演唱會」的黑白照片，因為斷句因素，讓人乍看時誤以為是「婁峻碩去世」，讓他跟家人都受驚了，黃偉晉第一時間也以為婁峻碩真的去世，私下哭到眼睛紅腫，後來仔細看才知道這是虛驚一場。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道