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黃偉晉開口「下面」遭疑開黃腔！婁峻碩力挺：話不要只聽一半

▲黃偉晉（右）被質疑對韓團LE SSERAFIM開黃腔，五堅情成員婁峻碩（右二）發聲力挺，希望大家不要話只聽一半。（圖／資料照）
▲黃偉晉（右）被質疑對韓團LE SSERAFIM開黃腔，五堅情成員婁峻碩（右二）發聲力挺，希望大家不要話只聽一半。（圖／資料照）

記者江芷稜／綜合報導

男星黃偉晉鬧出失言風波，昨（27）日擔任《2024超級巨星紅白藝能大賞》主持人，在南韓女團LE SSERAFIM品嘗地瓜球時，突然脫口「好想要插她們下面的（停頓），地瓜球」，引發粉絲不當聯想，批評他疑似開黃腔。黃偉晉深夜在IG上道歉，「希望大家可以相信我，絕對絕對沒有那個意思」，同為五堅情成員的好友婁峻碩也立刻發聲力挺，希望大家不要話只聽一半，幫黃偉晉的不當發言緩頰。

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▲偉晉這次接下《紅白藝能大賞》主持棒，前一天還彩排到凌晨，結果節目錄製結束卻因為口誤遭到出征。（圖/黃偉晉臉書）
▲黃偉晉為了《紅白藝能大賞》彩排到凌晨，結果節目錄製時卻因為口誤遭到出征。（圖／黃偉晉臉書）
黃偉晉在社群平台發文解釋，LE SSERAFIM用竹籤插起一顆地瓜球要吃，他為了讓氣氛活絡一些，不要太過冷場，本能性的想做點反應，卻不慎說出一句讓大家誤會的話，自己只是想表達「可以跟喜歡的偶像分享同一包美食是很開心的事」，強調絕對沒有別的意思，希望大家可以相信他，也謝謝大家的批評與指教，今後一定會更加注意用詞。

與五堅情一起出席紅白錄影的婁峻碩，今（28）日凌晨在Threads發文力挺好友，「希望大家面對事情，都不要只看表面，新聞不只看標題，話不只聽一半，多點思考，共勉之」，獲得不少觀眾贊同，直指在現場時聽到這句話，沒有感覺被冒犯的意味，希望大眾不要被帶風向，也稱讚婁峻碩相當暖心、有義氣，他隨後又分享粉絲影片還原現場，並叮嚀「我只是分享提醒大家紅白現場禁止錄影哦，我先來睡晚安」。

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▲婁峻碩力挺黃偉晉，認為外界話不要只聽一半。（圖／黃偉晉臉書）
五堅情成員私下愛打鬧、開玩笑，過去參加活動時就開過黃腔，在邱鋒澤唱得滿頭大汗時，陳零九打趣說「他一人扛全部，我以後都要跟著他下面」，讓觀眾覺得歪樓大笑；小賴發表新歌〈Perfect Clown〉時形容這首歌是自己「最開的」一首歌曲，黃偉晉也意有所指地說「你平常不是就很開嗎？」讓大家笑到東倒西歪，小賴趕緊解釋是打開內心深處，要大家不要想歪，超乎尺度的對話對他們來說只是生活日常。

而過去五堅情也是外界開玩笑的主角，婁峻碩去世新大學表演，卻被製成「快訊／婁峻碩去世新大學演唱會」的黑白照片，因為斷句因素，讓人乍看時誤以為是「婁峻碩去世」，讓他跟家人都受驚了，黃偉晉第一時間也以為婁峻碩真的去世，私下哭到眼睛紅腫，後來仔細看才知道這是虛驚一場。


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