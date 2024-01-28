高虹安將林智堅移送監院！綠議員：轉移焦點　把棒球場當鬥爭工具

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劉康彥說，高虹安將過去一年棒球場「零改善」的指控，完美轉移（栽贓）到巨佳身上，還大言不慚向巨佳提出「限期五天進場移除覆土」的最後通牒，這個最後通牒，只是市府和巨佳解約前用來欺騙市民的話術，高虹安早已和巨佳談妥解約條件，但她要先發制人，把責任推給廠商。而巨佳也不能得罪高虹安，否則眼下巨佳已經做好的項目，極可能在高虹安的阻擋下，一毛錢都拿不到，甚至可能被市府列為「拒絕往來廠商」，造成公司不能再做生意，面臨公司解散的窘境。
新竹市議員楊玲宜也說，高虹安記者會說了那麼多，結果還是說了一堆廢話，沒有具體改善時程與計畫進程，依舊拿棒球場來救援昨天市府荒腔走板的人事案凍結笑話。高虹安若真心要加速改善，早該在去年四月工程體檢會多次會議後，八月美國場務專家來勘驗給建議，就應該確立方向儘速執行。顯然高虹安對於棒球場案子始終雷聲大雨點小，把棒球場作為無限上綱政治惡鬥的手段工具。
至於移送林智堅，楊玲宜也說，早在去年七月市府就將此案移送地檢與監察院，陸續約談相關人員調查做說明，時隔半年多，至今查無不法。反觀，高虹安又將此案翻出舊案重提，目的就是要轉移監察院於今年對於棒球場改善服務諮詢標案，悍創違法轉包，疑似先承攬後得標，展開約談調查，企圖轉移焦點。
楊玲宜說，市府內部有吹哨者提供給監委，關於市府去年四月份由工務處、教育處召集營造商，以及市府委託的第三方單位，針對棒球場土壤開挖抽樣的檢測報告。這份報告據悉一直被壓在市長室，無法對外公開，其中也牽涉到蔡麗清副市長為何求去，以及為何市府與營造商無法達成協議的真正原因。奉勸高虹安夜路走多、多行不義必自弊，誠實面對司法審判、少政治惡鬥，才是正軌之道。