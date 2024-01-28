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MLB／前洋基198轟左打砲找到工作！Gallo簽1年1.56億合約加盟國民

▲左打重砲Joey Gallo在大聯盟9年生涯擊出198轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲左打重砲Joey Gallo在大聯盟9年生涯擊出198轟。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

根據《華盛頓郵報》記者Andrew Golden透露，國民確定將以色列籍捕手Israel Pineda釋出騰出球員名單空間，以1年500萬美元（約1.56億台幣）延攬生涯敲出198轟的左打砲手Joey Gallo，其中激勵獎金為100萬美元。

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根據記者Andrew Golden表示，「此合約為1年500萬美元，包括100萬美元的激勵獎金，其中還有2025年球員選擇權。」   現年30歲的Joey Gallo上季效力明尼蘇達雙城隊，在332打席中，累積21轟及40分打點，但打擊率仍是相當悽慘的0.177，整體攻擊指數（OPS）0.741，略高於聯盟平均。

Joey Gallo生涯從德州遊騎兵起步，曾在2017年與2018年時都達成單季40轟，更在2019年與2021年入選明星賽，但隨著2021年透過季中交易轉戰洋基後，表現就大幅下滑，更在效力洋基時成為紐約球迷嘲諷的對象。

Joey Gallo生涯至今共有9年大聯盟資歷，在863場出賽中，掃出198轟、521安、0.197、426分打點、整體攻擊指數（OPS）0.789的成績。

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