NBA／湖人145:144戰勝勇士！Curry砍46分　詹皇延長賽罰球準絕殺

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比賽過程高潮迭起 勇士第三節「一波流」反超比數
今天面對難兄難弟、同樣在尋找本季最佳陣容的湖人，首節勇士又被對手攻進33分，讓自己處於落後的局面。次節情況也沒有改善，半場湖人砍下了68分，暫時在客場以68:63領先，LeBron James攻下18分為兩隊之冠。
不過在易籃再戰後，Draymond Green打出攻守俱佳的表現，一波24:5的猛烈攻勢讓勇士反超比分，甚至領先到雙位數。不過湖人暫停回來後靠著James強攻禁區、製造大量得分機會，並且在勇士命中率下滑後發起快攻，成功將分數追回，三節打完追到只落後8分。
末節勇士本季一直困擾他們的問題又再次出現，關鍵時刻的處理不佳，大量失誤和丟失籃板，讓球隊很快花掉領先分數，被湖人隊快速追近，比賽最後2分半鐘左右，雙方只有2分差。
湖人末節反超、Curry關鍵上籃 勇士逼進延長賽
D'Angelo Russell在1分42秒的三分球，讓湖人正式反超比分，比賽也進入到白熱化階段，勇士有兩次機會將分數超前或扳平，但Andrew Wiggins接連錯失，先是兩罰失手、接著補籃「放槍」。
之後Anthony Davis在卡位時被犯規，命中2次罰球，湖人領先到3分。勇士喊出暫停後，關鍵進攻回合Curry被Davis給蓋火鍋，不過之後勇士再次爭搶到球權，Curry兩分命中。
最後14.7秒，Davis兩罰一中，勇士落後2分喊出暫停，藉由擋拆再次錯位打到Davis，這次他選擇切入並且靠著節奏變換成功過人，上籃得分，將分數追平，雙方進入延長賽。
不過湖人雖被逼平，但延長賽仍保有士氣，詹皇自投自搶幫助客隊在124:124之後取得領先，之後Austin Reaves快攻上籃將優勢擴大到4分，雖然Curry之後接獲Green助攻再進三分球縮小差距，但關鍵的一次中距離投籃他未能命中，湖人回過頭來Russell兩罰命中。不過勇士在暫停回來之後，精妙的戰術設計、讓Klay Thompson假動作騙過Austin Reaves，在剩下5.9秒時將比分扳平，比賽進入二度延長。
二度延長賽中，Russell和James的擋拆配合，讓湖人取得5分領先。之後勇士進行反擊，Thompson和Curry的三分球，讓主場軍反超2分，但Russell手感實在太燙，快攻中飆進外線，再次讓湖人反超，之後Reaves兩罰一中，勇士喊出暫停部屬最後一擊，Curry繞過掩護後，大空檔命中三分球，勇士144:143反超。
湖人4.7秒的最後一擊，詹皇切入禁區要到犯規，並且兩罰俱中，剩下1.2秒勇士沒有暫停，Curry後場一拋未能命中，讓湖人以145:144帶走比賽勝利。