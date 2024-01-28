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黃國昌列四大罪狀批不適任　蔡其昌駁：哪項國會改革沒有努力做？

▲蔡其昌說，上任立法院副院長，國會改革都努力做。（圖／NOWnews資料照）
▲蔡其昌說，上任立法院副院長，國會改革都努力做。（圖／NOWnews資料照）

記者何哲欣／台北報導

第11屆立法院下周四報到，當天將舉行立法院正副院長選舉，民進黨推現任正副院長游錫堃、蔡其昌角逐，不過民眾黨準立委黃國昌則列出蔡其昌四項爭議，直言「蔡其昌我絕對不會投他！」不過他強調這是他個人立場，還是會尊重黨團決議。蔡其昌對此則一一反駁。

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黃國昌說，蔡其昌曾幫垃圾法官關說、審理酒駕法案一早離開議場、國會改革又跳票、是新潮流派系。蔡其昌說，他沒有關說，該案經行政調查相當清楚，若立委做選民服務轉呈法務部案件，民眾若覺得有爭議，立法院應該修法，讓選民知道這些事情不能轉呈。

至於酒駕修法，蔡其昌說，當天10點半會議宣布休息，是因朝野黨團認為法案應持續協商，不要在當天處理，立法院開會都按照議事規則。

民眾黨要求國會改革，蔡其昌說，國會改革要分三層次，一是立法院長行政權可處理，二是必須修法，三是要修憲，例如國會調查權。

蔡其昌表示，行政權可處理的部分，2016年當時的立法院長蘇嘉全院長指示他協助理處國會改革轉播，朝野協商直播，他當時將工作做好，「我不曉得哪一個國會改革我沒有努力做？」

蔡其昌也說，立院正、副院長不得兼任黨職，2016年開始，他就沒有兼任黨職，沒有參與派系運作，「黨都不能參加，更何況派系」。

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