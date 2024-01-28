韓國瑜、游錫堃將前往民眾黨團拜票 黃國昌再出新考題：盼聽高見
新國會立法院長選舉將於2月1日進行，民眾黨意向成外界矚目焦點，代表國民黨參選立法院正副院長的韓國瑜、江啟臣，預定29日拜訪民眾黨立法院黨團，預計代表民進黨團角逐的游錫堃也將前往拜票。民眾黨不分區立委當選人黃國昌今（28）日則是再拋出考題，指出指出國會改革另一關鍵是委員會單一召委制，「針對是否贊成單一召委制，希望能夠有機會聆聽兩大黨國會領袖的高見。」
記者邱新博／台北報導
黃國昌表示，除了台灣民眾黨所提出的四大原則（建立聽證調查、強化人事同意、利益衝突迴避、以及財務公開透明）以外，如何提升委員會的專業審查，重塑「委員會中心主義」，同樣是國會改革的重中之重，其中關鍵之一，則是修正《立法院各委員會組織法》，將現行的委員會雙召委制，改為單一召委制。
黃國昌說，現行的雙召委制，從一開始就是為了弱化國會的監督能量，嗣後則淪為國民兩大黨權力分贓的安排，從來就不是為了良善國會制度，這個獨步全球、長期飽受學者批評的雙召委制，不僅導致議程安排零碎、審查無法連貫的效率低落，更弱化了委員會抗衡行政部門的能量，甚至出現兩位召委搶排法案而鬧雙胞的荒謬現象。
也正是如此，單一召委制長久以來就被視為國會改革的重中之重，民進黨立院黨團也在過去兩屆國會提案修法改採單一召委制，惟因國民黨的反對而原地踏步。如今，國會改革的號角已經重新響起，藍綠兩大黨都應正視「單一召委制」的改革議題，明確表態。
黃國昌指出，明天上午，韓國瑜準委員與江啟臣委員將至民眾黨團拜訪爭取支持；據悉民進黨游錫堃院長也有意在獲得正式推薦提名後拜訪，「針對是否贊成單一召委制，希望能夠有機會聆聽兩大黨國會領袖的高見。」