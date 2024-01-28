黃偉晉直率惹議！虧邱鋒澤戴綠帽、指粉絲是狗 還嗆酸民很瞎
男星黃偉晉主持《2024超級巨星紅白藝能大賞》對韓國女團LE SSERAFIM脫口「好想要插他們下面的地瓜球」，引發粉絲怒火，他深夜緊急道歉，表示自己沒有開黃腔的意思，但說話直率的他，過去就鬧過不少失言風波，玩遊戲時吐槽五堅情隊友邱鋒澤「被戴綠帽」，甚至脫口「粉絲是狗」，面對酸民批評，也毫不客氣在直播時反擊「瞎了嗎？」
記者江芷稜／綜合報導
黃偉晉去年主持《娛樂百分百》玩遊戲，跟來賓一起講線索猜名人，當時謎底是邱鋒澤，他情急之下當著好友的面說出「最容易被戴綠帽的」，場面相當搞笑，卻被歌迷認為他提及邱鋒澤遭采子劈腿的傷心往事，慘遭公開炎上，他忍不住在直播時大罵：「當初事情發生時，我們是站在哪一邊的？你是眼睛瞎了是不是？我有站在女生那一邊嗎？我還退女生追蹤耶！」
黃偉晉怒斥酸民不懂友情，強調雙方關係很好，自己很敢講的原因是「就是夠熟才敢這種開玩笑啊」，被網友誤會是在傷害邱鋒澤，他激動說「我真的很生氣」，跟邱鋒澤之間互動正常，不需要對外解釋，也不會被輕易挑撥，好友也經常開自己玩笑，他火大反擊網友：「邱鋒澤說我專輯難聽的時候，你們這些人在哪？雙標欸！」
由於黃偉晉個性直率，經常被「網路糾察隊」批評，他在IG中創辦廣播專區，幽默取名為「OnlyFans」，還稱呼粉絲是「狗」、秀出吃香蕉的影片，也被質疑對於年齡層偏低的粉絲群眾來說，這些舉止可能帶有性意味，似乎有些過了頭，他在限時動態中回應，稱呼粉絲是狗只是玩笑話，並沒有其他意義，「狗又怎麼了，我內心完全不是認真用貶低那種思維在叫的好嗎？純屬玩笑」。
不過，黃偉晉直率活潑的主持風格，近年頗受歡迎，去年和陳明珠受邀擔任第34屆金曲獎星光大道主持人，表現沉穩受到好評 ，他表示典禮前每天回家前會到公園不停複習背誦，深怕自己表現不好，因為自己平常是「高調Diss網友的人」，自嘲一定有海量網友等著看他翻車，所以戒慎恐懼，最後開場還是卡了一個字，不過網友認為以首次擔任金曲主持來說，他表現得很不錯。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道