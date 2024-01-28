日職／比山本由伸更強！看好佐佐木朗希赴美挑戰 美媒讚最強投手
日職千葉羅德海洋強投「令和怪物」佐佐木朗希，近日與球團完成續約，但他仍表達挑戰大聯盟的意願。美媒《美聯社》也報導佐佐木朗希續約的消息，並表示佐佐木朗希是大聯盟以外地表最強的投手，潛力甚至高過於締造大聯盟投手最大合約的山本由伸。
記者路皓惟/綜合報導
山本由伸於去年12月與洛杉磯道奇簽下12年3.25億美元（約101億新台幣）合約，締造史上投手最大合約，美媒給予佐佐木朗希極高的評價，一致認為「佐佐木朗希比山本由伸更優秀，也更有前途。」
美國棒球雜誌《Baseball America》前編輯表示，「目前他是尚未在大聯盟打球中的最強投手，我認為佐佐木朗希比山本由伸更好，但我非常喜歡山本由伸，他也是一位非常出色的投手。」
自從去年12月佐佐木朗希向羅德隊表達了通過入札制度轉會至大聯盟的希望後，他便受到美媒的關注。針對是否想要盡快挑戰大聯盟，佐佐木朗希表示：「我很渴望未來在大聯盟打球，但我現在首先需要專注在2024賽季，我希望盡我所能幫助羅德隊，因為我去年在比賽中的表現不盡理想。」
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