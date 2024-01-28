想大掃除趁這週！明起回溫「越來越暖」 春節連假前恐又有寒流
經過寒流連續影響快一週後，全台終於要在明（29）日開始回溫，前中央氣象局局長鄭明典表示，未來會有一段適合大掃除的天氣，中央氣象署預報員葉致均則指出，今（28）日中部以北整天氣溫仍只有攝氏14度上下，感受偏涼，明天開始逐日回暖，週四、週五中南部高溫上看攝氏30度，不過春節連假前，有一股強度至少達冷氣團等級的冷空氣，甚至有增強為寒流的機率。
記者張志浩/綜合報導
葉致均說明，今日有一小股冷空氣南下，配合華南水氣東移，北部和東半部仍有局部短暫雨，中部則有零星飄雨，北部、宜蘭整天攝氏14至15度，花東攝氏18至20度，中部攝氏17至21度，高屏攝氏25至26度，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機會，路面可能積冰。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提及，明天起氣溫一天比一天高，北部最高大約攝氏26至28度，中南部最高大約攝氏28至30度，是舒服且不下雨的天氣，但並沒有「溫暖如夏」這麼誇張。葉致均則提及，明日北部白天可達攝氏20度，其它地區攝氏22到25度。到了週四、週五風向進一步轉東南風，各地可達攝氏25度，中南部上看攝氏28到30度。
針對農曆年前的冷空氣，葉致均表示，目前觀測來看，冷空氣強度至少是冷氣團等級，甚至可能跟和上週寒流強度相當，後續需要再觀察，賈新興則提醒，年前冷空氣的強度，現在預報變動大，但就趨勢來看，確實會比下週三至下週六（1月31日至2月4日）普遍回暖的期間來得涼。