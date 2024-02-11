男神還未婚！言承旭情纏林志玲16年無果　彭于晏空窗9年等對的人

我是廣告 請繼續往下閱讀
47歲男神言承旭2000年在第一部電視劇《麻辣鮮師》嶄露頭角，劇中角色名「暴龍」也成為他的綽號。隔年演出《流星花園》男主角道明寺一炮而紅，和吳建豪、周渝民、朱孝天組成團體F4。
出道多年，言承旭曾與關穎、馬來西亞女星張熙恩、還有為人熟知的第一名模林志玲交往過。他與林志玲情纏16年，2017年在馬來西亞健身房被拍到同框，外界以為兩人要復合，但後來林志玲發聲否認斷開言承旭。林志玲於2019年嫁給日本國民天團放浪兄弟的AKIRA，結束單身，而言承旭感情世界仍空白中。
彭于晏緋聞對象各個是女神 空窗邁入第9年
41歲男神彭于晏在2002年時演出第一部戲《愛情白皮書》，因長相帥氣受到不少關注、戲約不斷，沒多久就進軍大螢幕，曾演過《寒戰》、《分手合約》、《破風》等知名作品。
迷倒不少女人的彭于晏，也曾和張鈞甯、蔡依林、舒淇等女星傳出緋聞，但2020年彭于晏接受專訪時卻透露，一生最難忘的戀情是在加拿大讀書時期，「最想找回的，應該就是我的初戀女友吧」。他在接受專訪同時也透露自己已單身5年，當時有網友翻出他5年前的緋聞對象是女星林珈安，她曾多次被拍到進出彭于晏的住處，但彭于晏第一時間透過經紀人否認，澄清雙方是好友關係。彭于晏的緋聞對象各個是女神，他卻從未承認過戀情，而如今彭于晏單身已邁入第9年，也讓粉絲期望新的一年能聽到偶像的好消息。
阮經天曾戀許瑋甯8年因愛玩恢單 2022年主動認愛圈外人又告吹
41歲的阮經天（小天）於2002年演出戴佩妮《愛過》MV後出道，之後他演出電視劇《綠光森林》的第二男主角而打開知名度，直到2008年他和陳喬恩的《命中注定我愛你》首次當男一，就創下破紀錄的收視率，創下演藝高峰。之後他更跨足大銀幕，以《艋舺》拿下第47屆金馬獎最佳男主角，演技備受肯定。
阮經天在拍《綠光森林》時與17歲的女主角劉品言日久生情，然而這段戀情遭到經紀公司及家人反對，只維持7個月就結束。小天最著名的戀情，就是與許瑋甯的8年情，但他在交往期間，至少傳出3次劈腿偷腥，2015年阮經天被爆沾上大陸已婚H女星，讓許瑋甯徹底心死，搬出兩人愛巢分手，狠了心斬斷8年情。
2022年2月阮經天主動認愛圈外女友，沒想到才過了5個月戀情就告吹，7月又被拍到載正妹，新歡被起底，是荷蘭混血、超正網紅「Wenan」，不過當時經紀人否認，「據我所知就是朋友。」之後兩人也不了了之，阮經天再度恢復單身。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道