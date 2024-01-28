麥當勞40週年！奶昔大哥等「四大天王」馬克杯慶生 粉絲敲碗玩具
▲台灣麥當勞歡慶40週年，獨創Y2K慢網速風格麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊「四大天王」，推出「抖陣一起」系列馬克杯對杯，吸引忠實粉絲狂敲碗吉祥物「兒童餐玩具回歸」。（圖／麥當勞提供）
記者
蕭涵云/綜合報導
2024-01-28 15:37:17
台灣麥當勞歡慶在台40週年，首次聯手「Five Metal Shop」在地設計師團隊，獨創Y2K慢網速風格，設計經典「四大天王」，推出「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」系列馬克杯對杯，可以把麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊帶回家。今（28）日4位好久不見的吉祥物，更現身全台第一間麥當勞台北民生
餐廳，帶上代言人蔡依林及皇后陛下團隊精心製作的生日蛋糕，共同歡慶生日。忠實粉絲則是狂敲碗「好想要兒童餐玩具回歸」。
超久不見的麥當勞「四大天王」經典吉祥物回歸！掀起鐵粉們回憶殺。為象徵新舊時代的交替，台灣麥當勞聯手Five Metal Shop，特別結合Y2K慢網速的撥接時期，下載圖片還會「抖抖」的特色，重新詮釋麥當勞叔叔與好朋友們，並打造可愛40週年限量「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」限定馬克杯對杯。 ▲麥當勞經典「四大天王」，麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊以「抖抖」造型回歸。（圖／翻攝自麥當勞FB） 「抖抖」造型的麥當勞吉祥物馬克杯，將於1月31日上午11:00起至2月27日（或售完為止）正式開賣，購買任一餐點加價368元，即可擁有300mL馬克杯對杯。麥當勞叔叔與大鳥姊姊一組（限量2.5萬組）、而奶昔大哥則與漢堡神偷一起（限量1.5萬組），全台共限量4萬組。提醒大家，部分餐廳未販售，請依各餐廳供應為主，數量有限，售完為止；歡樂送、McCafé專屬櫃檯、機場店恕不販售。 ▲「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」馬克杯對杯，即將限量開賣。（圖／麥當勞提供） ▲購買任一餐點加價368元，即可擁有「麥當勞叔叔與大鳥姊姊」一組（限量2.5萬組）、或「奶昔大哥與漢堡神偷」一組（限量1.5萬組）數量有限，售完為止。（圖／麥當勞提供） 麥當勞慶生活動還沒完，台北昆明餐廳將從1月29日起，打造全球唯一「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」概念旗艦餐廳！整間餐廳將有滿滿可愛的獨家圖樣設計，包括抖抖風格的樓梯、巨幅玻璃窗上還可以看見四大天王萌打招呼潮可愛布置。 ▲全球唯一「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」概念旗艦餐廳，就在台北昆明門市。（圖／麥當勞提供） 而且1月30日起，麥當勞LINE官方帳號還加碼免費領取40週年「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」的潮可愛貼圖及手機桌布；台北捷運板南線部分車廂內，將塗裝「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」的專屬設計圖樣，竟然在車廂內可以體驗解鎖麥當勞叔叔與好朋友的角色專屬互動遊戲，快等不及要朝聖了。 ▲好久不見的麥當勞「四大天王」一次回歸。（圖／麥當勞提供） ▲麥當勞好朋友們將在1月31日起，陪大家搭台北捷運了。（圖／麥當勞提供） 麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊四大天王吉祥物，今天還帶上代言人蔡依林及皇后陛下團隊精心製作的生日蛋糕，現身全台第一間麥當勞台北民生 ▲記得鎖定台北捷運板南線，捕獲麥當勞四大天王吉祥物。（圖／麥當勞提供） 餐廳，共同歡慶生日。粉專上則有大批忠實粉絲狂敲碗「好想要兒童餐玩具回歸」。 ▲麥當勞四大天王，是不少鐵粉的兒時回憶。（圖／麥當勞提供） 另外，漢堡王則舉辦「堡王線上慰問尾牙」，讓尾牙沒中獎的堡民也能抽獎，到活動貼文完成指定任務，就有機會獲得漢堡王禮券500元、悠遊卡、保溫瓶、帆布提袋、百事可樂午睡枕等可愛禮物。 ▲代言人蔡依林及皇后陛下團隊精心製作的生日蛋糕，慶祝麥當勞在台40週年生日快樂。（圖／麥當勞提供） ▲漢堡王現正舉辦「堡王線上慰問尾牙」抽獎活動。（圖／翻攝自漢堡王FB）