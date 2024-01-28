選後檢討！賴清德改革第一槍瞄準年輕人　將積極與年輕世代溝通

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太陽花世代的吳崢，過去曾為時代力量黨員，這次選舉被民進黨徵召參選新北中和立委，選舉期間，賴清德數度前往選區站台，即能顯見對其重視，吳雖然在這場選舉惜敗，賴仍肯定他在選戰期間所發揮的空戰能量，盼他能代表民進黨與年輕人溝通。
接任政策會執行長的王義川，在選戰期間發起「搶救王義川行動」，成功替民進黨增取政黨票，他用淺顯易懂、詼諧的語言，在短時間內攻防複雜議題，使得他在網路上擁有一批川粉，賴清德未來將借重他的才能，強化議題宣傳。
就近期的人事布局，黨內人士分析，選後很明顯的問題是年輕選票、中間選民流失與轉移，因此相關人事布局著眼在爭取年輕人、中間選民上。
對於未來如何搶攻年輕、中間選民支持，黨內人士認為，民進黨應該要多拉近年輕人距離，不管是使用網路社群平台、關注年輕人所在意的內政議題，或是大家在意的時事，「要持續、頻繁地在社群和年輕世代溝通」。
該人士指出，選舉期間能看到，民眾黨下了重本在網路上經營，包含在YouTube、抖音上積極曝光，民進黨若要爭取認同，應要在網路上頻繁出現，因此網路上經營要加強。
由於年輕人常用的抖音，因中國社群平台涉及國安疑慮，民進黨無法使用，近期綠營黨公職積極經營社群平台threads，黨內人士直言，經營threads也是其中一環，而大家也意識到網路應平時經營，若是選戰之間才出現是來不急的。
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