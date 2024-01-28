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選後檢討！賴清德改革第一槍瞄準年輕人　將積極與年輕世代溝通

▲賴清德於選後進行黨務人事改組，由吳崢擔任新聞部主任、王義川任政策會主任、張志豪組織部主任。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.24）
▲賴清德於選後進行黨務人事改組，由吳崢擔任新聞部主任、王義川任政策會主任、張志豪組織部主任。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.24）

記者陳佩君／台北報導

2024總統立委大選落幕，準總統賴清德雖以558萬多票贏得最後勝利，40歲以下的選票卻流失最多，重新重拾年輕人認同，成為民進黨首要面對的課題。為此，賴清德選後首要著手黨務人事調整，納入這次選舉「空戰」有功的吳崢、王義川等人，黨內人士今（28）日表示，賴清德近日的人事布局，將著眼爭取年輕人、中間選民，未來將加強網路上經營。

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賴清德在這次大選得票率約40%，相較於前次蔡英文連任成功的得票率減少約18%，年輕選票的流失成為黨內檢討原因之一。賴清德於選後啟動人事調整，包含參選新北市立委落敗的吳崢接掌新聞部主任兼發言人、民進黨不分區立委候選人王義川接任政策會，至於國際部主任遺缺部分，以在連江縣又刷新得票紀錄的立委候選人李問呼聲最高。

太陽花世代的吳崢，過去曾為時代力量黨員，這次選舉被民進黨徵召參選新北中和立委，選舉期間，賴清德數度前往選區站台，即能顯見對其重視，吳雖然在這場選舉惜敗，賴仍肯定他在選戰期間所發揮的空戰能量，盼他能代表民進黨與年輕人溝通。

接任政策會執行長的王義川，在選戰期間發起「搶救王義川行動」，成功替民進黨增取政黨票，他用淺顯易懂、詼諧的語言，在短時間內攻防複雜議題，使得他在網路上擁有一批川粉，賴清德未來將借重他的才能，強化議題宣傳。

就近期的人事布局，黨內人士分析，選後很明顯的問題是年輕選票、中間選民流失與轉移，因此相關人事布局著眼在爭取年輕人、中間選民上。

對於未來如何搶攻年輕、中間選民支持，黨內人士認為，民進黨應該要多拉近年輕人距離，不管是使用網路社群平台、關注年輕人所在意的內政議題，或是大家在意的時事，「要持續、頻繁地在社群和年輕世代溝通」。

該人士指出，選舉期間能看到，民眾黨下了重本在網路上經營，包含在YouTube、抖音上積極曝光，民進黨若要爭取認同，應要在網路上頻繁出現，因此網路上經營要加強。

由於年輕人常用的抖音，因中國社群平台涉及國安疑慮，民進黨無法使用，近期綠營黨公職積極經營社群平台threads，黨內人士直言，經營threads也是其中一環，而大家也意識到網路應平時經營，若是選戰之間才出現是來不急的。
 

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