唐綺陽被瘋傳「取代唐立淇」！國師出面闢謠 Hebe躺著也中槍
58歲知名星座專家唐綺陽受到大家景仰，被封為「國師」。最初她以唐立淇為藝名，常上節目分享星座運勢及星象分析，2017年她改名為唐綺陽沿用至今。唐綺陽近日在Threads分享網路上瘋傳的一篇貼文，「唐立淇什麼時候被唐綺陽取代了」，並親自解答，連好友炎亞綸都看不下去大嘆「不知道腦袋裝什麼。」網友也拿出Hebe比喻，「Hebe在S.H.E單飛後，也默默被田馥甄取代了⋯⋯真的細思極恐」。
記者薛羽彤／綜合報導
有網友翻出2022年在網路上的一篇貼文「唐立淇什麼時候被唐綺陽取代了」，內容提到原PO憶起過往在節目上，看到談星座的專家都是「唐立淇」，卻不知從何時開始，「被一個叫做唐綺陽的人取代，不僅做得事情一樣長得也像，甚至連姓氏都一模一樣，細思極恐」，甚至還問大家「唐立淇現在又在做什麼人還平安嗎？」好笑又有趣的貼文掀起網友熱議。
唐綺陽看到貼文後，轉發並幽默表示「唐立淇現在在我身體裡（嗝），她很平安。謝謝大家關心我們的安全。」原PO神邏輯的貼文笑翻眾人，網友們也紛紛拿田馥甄、庾澄慶、Marz23作比喻，「庾澄慶現在也被哈林取代了，張惠妹之前也有突然消失，被阿密特取代過」、「那誰可以解釋為什麼五月天，只有阿信自己一個人去主持綜藝大集合」、「Hebe在S.H.E單飛後，也默默被田馥甄取代了⋯⋯真的細思極恐」、「唐立淇正在控制唐綺陽」、「唐立淇被唐綺陽奪舍了啊！我大膽預言下一個會取代她們的人是唐揚雞」、「有時候會在Trash的表演看到Marz23，他真的長得跟阿夜好像，超扯」。
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