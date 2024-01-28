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澳網／謝淑薇女雙冠軍！再奪大滿貫第8冠　「單屆雙冠」台灣第1人

▲謝淑薇在澳網女雙直落二擊敗「烏拉組合」勇奪冠軍，收穫「雙料冠軍」，大滿貫第8冠入袋。（圖／美聯社／達志影像）　
▲謝淑薇在澳網女雙直落二擊敗「烏拉組合」勇奪冠軍，收穫「雙料冠軍」，大滿貫第8冠入袋。（圖／美聯社／達志影像）　

記者路皓惟/綜合報導

台灣網球一姊謝淑薇今（28）日在澳洲網球公開賽女雙決賽，與比利時老搭檔Elise Mertens（梅丹斯）搭配，第一盤快刀斬亂麻迅速拿下，第二盤趁勝追擊，最終謝淑薇組合以6：1、7：5直落二擊敗「烏拉組合」烏克蘭Lyudmyla Kichenok／拉脫維亞Jelena Ostapenko組合，謝淑薇勇奪生涯第8座大滿貫冠軍，也是澳網24年來首見單屆「混雙、女雙」雙料冠軍，更是台灣第一人。

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「台比聯軍」謝淑薇與Elise Mertens合拍奪冠　澳網女雙生涯首冠

第一盤開局雙方經歷拉鋸戰，「烏拉聯軍」驚險保住發球局後，面臨找不到節奏的問題，不僅底線抽球強攻沒有收到效果，控球也失準；反觀謝淑薇組合表現強勢，在第3、5、7局連破對手破發局，一口氣連拿6局，僅花了26分鐘就以6：1率先拿下。

第二盤雖然首局經過長時間拉鋸僵持，最終謝淑薇組合遭到破發失守，但謝淑薇與Mertens在第4局回敬一次破發，追至2：2平手，隨後雙方各自保發，關鍵第8局謝淑薇組合再送出破發，取得5：3領先，但可惜下一局遭回破，雙方鏖戰到5：5平手，第11局「台比聯軍」保住發球局，第12局謝淑薇組合穩穩把握3個冠軍點，順利以7：5拿下冠軍。

▲謝淑薇在澳網混雙奪冠後，28日再拿下女雙冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝淑薇在澳網混雙奪冠後，28日再拿下女雙冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
謝淑薇澳網「單屆雙冠」24年來首見　成為台灣史上第一人

謝淑薇過去7度打進大滿貫女雙決賽，拿下6座冠軍，這一屆澳網謝淑薇再次登頂，成為繼2000年澳洲地主選手Rennae Stubbs後，24年來首位單屆同時拿下女雙、混雙兩座冠軍的選手，也是台灣史上第一位達此成就的球員。

去年謝淑薇在紅土賽季復出，至今4場大滿貫賽女雙都打進4強，其中3次打進決賽收穫兩座冠軍，法網謝淑薇與中國選手王欣瑜搭檔，溫網則與捷克Barbora Strycova合拍出擊，完成「海峽大滿貫」壯舉。今天謝淑薇收穫大滿貫生涯第8冠，也是大滿貫賽女雙的第7冠，在網球公開年代並列第14名。

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