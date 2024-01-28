黃國昌控幫貪污法官關說　蔡其昌：極大侮辱很不公平

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蔡其昌說，當時他就表達，如果人民覺得選民服務該做到什麼程度，應有明確規範，他一定支持。因為「這不只是蔡其昌的問題，所有立委都會面臨鄉親各種陳情，每一個案子都不會沒事來請託」。且該事件經法務部行政調查，最後已還他清白。
針對會議10點半就休會的質疑，他表示自己8年來主持院會都依照議事規則與立法院慣例，法案通過一定要經朝野協商出結論，爭議無法處理且已過協商期的法案，就由朝野黨團進行表決。
蔡其昌說，大家當天認為該案必須再進行朝野協商，他遵照各黨團及院長當時指示宣布先休息、等下周二再進行議案，都是遵照共識及立法院慣例辦理。且「立法院本來就可能提早休息、也可能挑燈夜戰，完全是朝野議事處理的攻防或議事慣例」，最後案子順利通過，並沒任何怠惰。
蔡其昌說，過去選舉時不斷回應這些誤解、講了再講，但黃國昌都無法接受，選後他不太喜歡一再解釋與駁斥的原因，是因為國家需要繼續前進，許多政策法案也需要繼續推動。
他強調立法院是個大家庭，少數尊重多數民意，多數也會傾聽少數意見，有些議題必須劍拔弩張、針鋒相對，但也須理解彼此立場，才能使福國利民的政策法案順利通過，造福更多國人。他強調選舉已經結束，期盼朝野各黨團結一致，為這個國家共同努力。