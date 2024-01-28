NBA／湖人與勇士二度延長收下勝利！魔術強森：本季最精彩比賽
洛杉磯湖人今（28）日在客場出戰金州勇士，雙方本戰二度延長，湖人才靠著「詹皇」LeBron James 繳出36分、20籃板、12助攻「大三元」表現，與延長賽罰球準絕殺，率隊以145:144戰勝勇士，賽後更引來湖人名宿魔術強森（Magic Johnson）直呼「我看到了本季NBA最精彩的比賽！」
記者張志宇/綜合報導
本場比賽可說是高潮迭起，上半場結束湖人暫時以68:63領先，但進到第3節勇士開啟「一波流」攻勢，打出24:5攻勢將比分反超，且一度將領先優勢擴大至雙位數，但進到末節湖人一度在僅剩14.7秒時以118:116領先，但最後時刻勇士靠著Stephen Curry關鍵上籃追平將比賽拖入延長賽。
雙方本戰兩度延長，湖人靠著LeBron James在最後4.7秒時，切入禁區要到犯規，並且兩罰俱中，剩下1.2秒勇士沒有暫停，Curry後場一拋未能命中，讓湖人以145:144帶走比賽勝利。
此役賽後湖人名宿Magic Johnson更是在社媒《X》表示，「看到了本季NBA至今最精彩的比賽，湖人在關鍵時刻面對勇士，在兩度延長下以145:144贏下一場勝利。」
值得一提，湖人LeBron James本場拿下大三元，再度打破自己所保持的紀錄，以39歲又28天成為NBA歷史上，最老拿下大三元紀錄的球員。
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