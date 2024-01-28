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衝突見曙光？紐時：以哈可望達成協議　以色列停火2個月換100人質

▲以美國為首的以哈衝突談判逐步取得進展，未來2周內可望達成協議，屆時將由以色列停火兩個月換取100名人質。（圖／美聯社／達志影像）
▲以美國為首的以哈衝突談判逐步取得進展，未來2周內可望達成協議，屆時將由以色列停火兩個月換取100名人質。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

《紐約時報》報導，一項由美國主導的以哈衝突談判正逐步取得進展，未來2周內可望達成協議。屆時以色列將會停火2個月，換取巴勒斯坦激進組織哈馬斯分階段釋放100名人質。雖然這並非永久停火，但若協議達成，使得以色列停火2個月，很可能不會再以相同方式重啟行動，屆時也可能會改變中東衝突情勢。

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據報導指出，美方已經將以色列和哈馬斯過去10天的提議，合併成同一個基本框架，並將允許更多人道主義援助進入加薩。雖然目前雙方仍存在重大分歧，但不具名的美國官員表示，談判代表抱持謹慎樂觀的態度，並且認為一項最終的協議觸手可及。

據了解，與上一次停火協議相比，本次協議的效力範圍更廣泛，官員表示，第一階段將停火30天，並由哈馬斯釋放婦女、年長及受傷人質。在此期間，雙方將製定第二階段的細節，包括再次停火 30 天，以換取被俘虜的以色列士兵和男性公民的釋放。至於以色列釋放巴勒斯坦囚犯的比例，仍有待談判，但被視為可以解決的問題。

去年11月，在美國、埃及和卡達的斡旋下，以色列和哈馬斯曾達成為期7天的短暫停火協議，哈馬斯釋放100多名人質，交換240名被以色列關押的巴勒斯坦囚犯。目前仍有約136名10月7日被擄人員失蹤，包括6名美國公民。但失蹤者中，約24人已被認為已經喪生。

美國總統拜登26日已分別與擔任中間人的埃及與卡達領導人通話，以化解分歧。他還派遣中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）28日前往巴黎，與以色列、埃及和卡達官員會談，若談判取得足夠進展，總統拜登將派中東特使麥格克（Brett McGurk）前往中東協助敲定最終協議。

白宮在26日晚間發表聲明表示，拜登和卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）都肯定了協議的重要性，「他們強調了局勢的緊迫性，並歡迎他們團隊的密切合作，以推進近期的討論。」以色列總理納坦雅胡27日聲明中，重申要救回全部人質的承諾。

有知情官員向《紐約時報》表示，目前談判的協議若能讓以色列停火兩個月，在期滿之後以色列應該不會以現有規模重啟敵對行動。這段停火期也可能提供進一步的外交窗口，更廣泛地解決衝突。

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