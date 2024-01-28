衝突見曙光？紐時：以哈可望達成協議　以色列停火2個月換100人質

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據了解，與上一次停火協議相比，本次協議的效力範圍更廣泛，官員表示，第一階段將停火30天，並由哈馬斯釋放婦女、年長及受傷人質。在此期間，雙方將製定第二階段的細節，包括再次停火 30 天，以換取被俘虜的以色列士兵和男性公民的釋放。至於以色列釋放巴勒斯坦囚犯的比例，仍有待談判，但被視為可以解決的問題。
去年11月，在美國、埃及和卡達的斡旋下，以色列和哈馬斯曾達成為期7天的短暫停火協議，哈馬斯釋放100多名人質，交換240名被以色列關押的巴勒斯坦囚犯。目前仍有約136名10月7日被擄人員失蹤，包括6名美國公民。但失蹤者中，約24人已被認為已經喪生。
美國總統拜登26日已分別與擔任中間人的埃及與卡達領導人通話，以化解分歧。他還派遣中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）28日前往巴黎，與以色列、埃及和卡達官員會談，若談判取得足夠進展，總統拜登將派中東特使麥格克（Brett McGurk）前往中東協助敲定最終協議。
白宮在26日晚間發表聲明表示，拜登和卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）都肯定了協議的重要性，「他們強調了局勢的緊迫性，並歡迎他們團隊的密切合作，以推進近期的討論。」以色列總理納坦雅胡27日聲明中，重申要救回全部人質的承諾。
有知情官員向《紐約時報》表示，目前談判的協議若能讓以色列停火兩個月，在期滿之後以色列應該不會以現有規模重啟敵對行動。這段停火期也可能提供進一步的外交窗口，更廣泛地解決衝突。
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