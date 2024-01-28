澳網／謝淑薇超神！大滿貫決賽勝率高達9成 生涯第8座金盃入袋
寶島網球ㄧ姐謝淑薇今（28）日在澳洲網球公開賽女雙決賽，與比利時老搭檔Elise Mertens（梅丹斯）搭配，以直落二擊敗「烏拉組合」烏克蘭Lyudmyla Kichenok／拉脫維亞Jelena Ostapenko組合，勇奪生涯第8座大滿貫冠軍，這也讓謝淑薇在大滿貫賽事決賽上勝率9成，包含今日9次決賽中，僅吞下1敗，生涯大滿貫賽事冠軍累計8座。
記者張志宇/綜合報導
謝淑薇過去7度打進大滿貫女雙決賽，共拿下6座冠軍，這一屆澳網謝淑薇成為繼2000年澳洲地主選手Rennae Stubbs後，24年來首位單屆同時拿下女雙、混雙兩座冠軍的選手，也是台灣史上第一位達此成就的球員。
其中謝淑薇先是在26日與波蘭選手Jan Zielinski戰勝「美英組合」Desirae Krawczy／Neal Skupski拿下澳網混雙金盃，今再以直落二擊退「烏拉組合」，收下本屆澳網第二座冠軍金盃，也是謝淑薇生涯第8座大滿貫冠軍金盃。
回顧謝淑薇過去6度大滿貫戰績，分別在2013、2019、2021、2023拿下溫布頓網球錦標賽冠軍，又在2014年與2023年拿下法國網球公開賽冠軍，今年在澳洲網球公開賽拿下混雙與女雙冠軍，生涯至今已斬獲8座大滿貫冠軍，其中更是大滿貫女雙的第7冠，在網球公開年代並列第14名。
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