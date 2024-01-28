愛莉莎莎、Toyz、超哥爆1共同點！命理師警告這類人：龍年別使壞
近期多位網紅爆出爭議，先是愛莉莎莎針對2024總統大選的「作票言論」遭炎上，接著Toyz（劉建偉）20日晚間又因嫌超哥的海鮮丼餐廳醋飯難吃，遭超哥鐵拳爆頭，縫了11針。對此，塔羅牌老師艾菲爾點出這3人的共同點，就是生肖都屬猴，因此他也警告屬猴之人，在龍年千萬不能做壞事。
記者賴禹妡／綜合報導
愛莉莎莎於2024總統及立委選舉結束後，轉發開票、計票有爭議的影片，質疑2024大選作票，中選會開記者會一一駁斥指控，並彙整造謠證據送至檢警機關查辦，捍衛名譽。愛莉莎莎連日來被輿論砲轟，27日終於透過粉專發文表示，遲至此才回應是在等事實查核中心的結果，並強調沒有轉載抖音惡意剪輯的影片，還有不應該使用「作票」一詞。
Toyz於20日前往超哥「超甲組海鮮丼飯」店內用餐，結果雙方卻因為食物口味產生口角糾紛，最終在店門口爆發肢體衝突，導致Toyz頭破縫11針，事件至今仍在發酵。Toyz已公開向超哥下戰帖，表示要再辦擂台拳賽，要超哥「像個男人一樣單挑行不行」。
對此，艾菲爾老師指出，愛莉莎莎、超哥、Toyz都是占據2024年新聞版面的YT紅人，而他們的共同點就是生肖皆屬猴，「看來生肖屬猴的人在龍年名聲大噪、因名得利」，因此他也奉勸生肖屬猴的人，在龍年一定不能做壞事。