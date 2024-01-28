澳網／謝淑薇復出後真猛！法、澳網連拿4冠 4大賽只差美網沒封后
我國網壇一姊謝淑薇今（28）日在澳洲網球公開賽女雙決賽，與比利時老搭檔Elise Mertens（梅丹斯）攜手封后，以直落二擊敗「烏拉組合」烏克蘭Lyudmyla Kichenok／拉脫維亞Jelena Ostapenko。此冠不僅是謝淑薇生涯第8座大滿貫冠軍，更是謝淑薇在去年休息18個月復出後，所拿下的第4座大滿貫冠軍，且將有機會在8月底的美網上，挑戰生涯至今獨缺的美網女雙冠軍獎盃。
記者張志宇/綜合報導
在2021年底時，謝淑薇一度因為傷勢淡出網壇，但在休息18個月後，先與中國選手王欣瑜搭擋在2023年拿下法國網球公開賽冠軍，隨後又在2023年溫布頓網球錦標賽與Barbora Strycova搭檔拿下冠軍，今年更於澳洲網球公開賽，先與波蘭選手Jan Zielinski合作拿下混雙冠軍，今（28）日與Mertens在女雙決賽封后。
謝淑薇在今年澳網抱回2座金盃，生涯至今已在溫布頓、法網、澳網都拿下過女雙冠軍，目前4大賽中僅差美網未能在女雙封后，謝淑薇將有望在今年8月於美網挑戰此紀錄，若順利封后將有幾會達成另類的女雙「大滿貫」。
回顧謝淑薇過去6度大滿貫戰績，分別在2013、2019、2021、2023拿下溫布頓網球錦標賽冠軍，又在2014年與2023年拿下法國網球公開賽冠軍，今年在澳洲網球公開賽拿下混雙與女雙冠軍，生涯至今已斬獲8座大滿貫冠軍，其中更是大滿貫女雙的第7冠，在網球公開年代並列第14名。
值得一提，謝淑薇本次澳網拿下女雙冠軍，以38歲又24天成為大滿貫史上，第2年長贏得大滿貫金盃的女性選手，最年長紀錄為美國選手Lisa Raymon在2011年在美網創下的（以38歲又32天），以謝淑薇目前的絕佳狀態，相信勢必能在8月的美網捧起金盃，完成溫布頓、法網、澳網、美網都拿下女雙冠軍的壯舉。
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