「辱華」再出招！英鋼琴家推出「小熊維尼貼紙」　港台網友紛支持

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雙方僵持不下的過程中，還有一名特別激動的中國男子，伸手遮擋鏡頭，並說這已經侵犯了他的肖像權，違反了中國法律，要求卡瓦納應該遵守中國法律，讓卡瓦納錯愕回答，「這裡不是共產中國！是英國，英國是一個自由國家，允許人民在公共場所錄影拍照，我該遵守的是英國法律，而不是中國法律。」
但該名中國男子仍持續發難，甚至高喊卡瓦納是種族主義者、歧視中國人。最後驚動警察出面調解，那群中國人才倖倖離開。而這段交鋒畫面被放在網路上後隨即瘋傳，甚至成了國際熱議話題。
事後卡瓦納氣憤難平，揚言會買小熊維尼的衣服來穿，還會在上面印「8964」字樣。26日，卡瓦納重返「衝突現場」演奏鋼琴，並手持「小熊維尼」玩偶發文「今天鋼琴前沒有中國共產黨。」
卡瓦納在28日時，又於臉書上PO文，放上了演出片段，後續又分享了一張圖片，並稱是他的新貼紙，圖片顯示是在英國國旗上標註「8964」4個號碼，小熊維尼躲在英國國旗後面露出半張臉。
針對卡瓦納的文章，不少網友在底下留言表示支持，紛紛稱「我來自台灣支持你」、「Thank you Dr.K, Hong Kong people Love you」，甚至還有網友希望卡瓦納能將該張貼紙量產，發給支持他的粉絲們。