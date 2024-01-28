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黃偉晉失言遭LE SSERAFIM粉絲炎上！《紅白》戰友陳明珠不忍了

▲黃偉晉（右）和陳明珠繼去年金曲獎星光大道再度合作，他失言引風波，陳明珠發聲力挺。（圖／NOWnews攝影中心）
▲黃偉晉（右）和陳明珠繼去年金曲獎星光大道再度合作，他失言引風波，陳明珠發聲力挺。（圖／NOWnews攝影中心）

記者江芷稜／綜合報導

韓國人氣女團LE SSERAFIM昨（27）日參加來台錄製《2024超級巨星紅白藝能大賞》，掀起節目最高潮，她們難得品嘗台灣美食地瓜球，主持人黃偉晉與偶像同台心情興奮，脫口說出「好想要插她們下面的......地瓜球」，被質疑失言開黃腔，他深夜緊急道歉，同為主持人的戰友陳明珠也發聲力挺，透露黃偉晉錄影結束後仍未卸下壓力，讓人非常不捨。

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▲陳明珠曬出跟黃偉晉在後台準備主持腳本的照片，稱讚對方真的很努力。（圖／陳明珠FB）
▲陳明珠曬出跟黃偉晉在後台準備主持腳本的照片，稱讚對方真的很努力。（圖／陳明珠FB）
今年《紅白》主持群大換血，由LuLu黃路梓茵挑大梁，許富凱與莎莎擔任紅隊隊長、黃偉晉與陳明珠則是白隊隊長，這也是黃偉晉與陳明珠繼去年金曲獎星光大道的第二次合作，去年兩人首度合體主持，表現沉穩好評不斷，在陳明珠帶領之下，黃偉晉表現相當稱職。

▲2024《紅白藝能大賞》主持群，由LuLu領銜白隊的黃偉晉、陳明珠；以及紅隊的許富凱、莎莎。（圖/台視提供）
▲2024《紅白藝能大賞》主持群，由LuLu領銜白隊的黃偉晉、陳明珠；以及紅隊的許富凱、莎莎。（圖／台視提供）
昨晚黃偉晉的無心發言引起網友浮想翩翩，陳明珠在臉書表示，「我看到的不只有他的才華，更多的是背後用盡全力準備，查資料順稿記台詞走位，每一個細節他都不放過自己」，但花費7個多小時錄製《紅白》後，看到黃偉晉仍無法卸下這份壓力，身為白隊隊長的她感覺十分不捨。

▲偉晉為了這次《紅白藝能大賞》做足準備，前一晚上還彩排到凌晨。（圖/黃偉晉臉書）
▲黃偉晉為了這次《紅白藝能大賞》做足準備，前一晚上還彩排到凌晨。（圖／黃偉晉臉書）
戰友失言遭砲轟，陳明珠在一旁做見證，強調黃偉晉絕對沒有想傷害任何人或是任何訕笑的作哏，現場有各種的因素導致誤會的產生，希望大家能多多包涵，不要為了誤會而抹煞了他背後傾心傾力的付出，不足之處會多做反省。網友看完全程側錄的影片，也覺得黃偉晉真的很冤枉，希望能解開誤會，避免造成台、韓粉絲們誤解。


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