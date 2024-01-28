高雄最強景點地位不保！黃色小鴨曾吸390萬人　2夯點決戰恐擠下它

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值得一提的是，這次黃色小鴨相隔10年再度來到南台灣高雄，根據資料顯示，2013年展出日期為9月19日至10月20日，總觀賞人數突破390萬人，為高雄市帶來將近10億元的觀光錢潮，而這次2024年「黃色小鴨游回高雄」，加上展出的期間為即日起至2月25日，中間還橫跨台灣過年期間，搭配台南台灣燈會的舉辦，人數相當有機會再度突破新高。
而觀看觀光署的資料，「愛河五福四路至博愛一路」2023年前11月累積人潮大約402萬，如果依照10年前人潮計算，且預估會超過390萬，加上去之後將一舉超車現在高雄「最強景點」之稱的「旗山老街」；除此之外，黃色小鴨展區的隔壁正好就是「駁二藝術特區」，屆時今年觀光人潮都會因為黃色小鴨受惠，可能從第五名直線竄升，旗山老街的最強景點地位，在今年可能無法完成二連霸！
至於黃色小鴨的交通資訊以及在哪裡拍照是最佳視角，《NOWnews》記者也整理出高雄市政府提供的資訊，給接下來想去看可愛「黃色小鴨」的民眾參考：
🔴抵達會場交通模式一次看
🟡搭乘捷運：可搭乘至中央公園站、市議會站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場。
🟡搭乘輕軌：可搭乘至駁二大義站、真愛碼頭站、光榮碼頭站、旅運中心站等。
🟡搭乘公車：如50路、60路、77路、100路及黃1等公車均有行經會場，可於公車高雄女中站、台灣銀行（健保署）站、歷史博物館（高雄國際會議中心）站下車。
🟡自行前往：公園路、港埠旅運中心北側空地、新光停車場等地點設有臨時機車停車場，請勿停放人行道、紅線處，警方將會加強取締。
🔴最佳拍攝五大視角！拍出超可愛黃色小鴨合影
📍第1處 【礁群堤岸】：可同時拍到正面與側面鴨，一起拍到兩隻。
📍第2處 【真愛碼頭】：沿輕軌橋走至人行道可拍攝兩隻鴨各個角度。
📍第3處 【旅運中心戶外3F】：可拍攝與小鴨親嘴、俏皮動作，還可以從高處俯瞰小鴨+高雄愛河灣美景。
📍第4處 【高雄流行音樂中心-11號碼頭（音浪堤岸） 】：可拍攝到兩隻鴨，拍完可漫步到駁二逛市集。
📍第5處 【16號碼頭】：可拍攝小鴨側面，建議用望遠鏡頭拍攝與小鴨互動照片更可愛。
🔴黃色小鴨周邊交通管制措施：配合高雄燈會「冬日遊樂園」活動期間，即日起至2月25日，愛河灣周邊道路實施交通管制。
📍第一階段：交通管制時間為每日下午3點至晚上10點，愛河灣西側（公園路以南、七賢路以東道路）、愛河灣東側（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路管制通行。
📍第二階段：視車流狀況採機動管制，管制道路將擴大至五福路以南、七賢路以東、成功路以西等範圍，場域周邊道路禁止臨時停車並加強違停取締，請民眾加強注意並配合改道。